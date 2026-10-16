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O dronă a căzut și a explodat în Republica Moldova, în afara localității Codrenii Noi

Ministerul Apărării din Republica Moldova a anunțat vineri că o dronă a intrat în spațiul aerian al țării, în regiunea satului Sobari, după care dispozitivul aerian fără pilot a căzut și explodat în afara localității Codrenii Noi.
O dronă a căzut și a explodat în Republica Moldova, în afara localității Codrenii Noi
Imagine cu caracter ilustrativ
Ioana Târziu
16 oct. 2026, 18:55, Știri externe
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Centrul Operații Aeriene al Armatei Naționale din Republica Moldova a anunțat vineri despre un presupus zbor neautorizat în spațiul aerian al țării.

Drona a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 16:22, în regiunea satului Sobari, raionul Soroca.

Potrivit datelor înregistrate, aparatul de zbor fără pilot a căzut și explodat în câmpul din extravilanul localității Codrenii Noi spre satul Scaieni, raionul Dondușeni.

Ministerul Apărării a transmis cetățenilor că, în cazul depistării unor obiecte neidentificate sau fragmente, să nu le atingă, să nu le miște și să sune la 112.

Centrul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian al Republicii Moldova, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii.

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