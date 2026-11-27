Ministerul Apărării Naționale organizează luni, 1 Decembrie, în municipiul București, o serie de evenimente dedicate Zilei Naționale a României.

Astfel, începând cu ora 9.00, la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I va avea loc o ceremonie militară și religioasă de depuneri de coroane și jerbe de flori, în memoria eroilor români care și-au jertfit viața pe câmpurile de luptă pentru împlinirea idealurilor naționale.

La Parada Militară Națională, programată să înceapă la ora 11.00, în Piața Arcul de Triumf, participă peste 2.000 de militari și specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor, cu aproximativ 130 de mijloace tehnice, dintre care 45 de aeronave.

Alături de militarii români vor defila peste 300 de militari străini, în cadrul unor detașamente din Albania, Belgia, Republica Cehă, Croația, Franța, Germania, Italia, Marele Ducat de Luxemburg, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Spania, Statele Unite ale Americii și Turcia, precum și militari din țările aliate contributoare la structurile NATO de pe teritoriul României.

Programul zilei, după parada din București

După încheierea ceremoniei oficiale, publicul prezent în Piața Arcul de Triumf va putea vizita standuri expoziționale cu tehnică militară, care vor fi amplasate în zonă până la ora 14.30.

Evenimentele din București se încheie cu retragerea cu torțe a militarilor Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, începând cu ora 19.00, pe traseul Palatul Cercului Militar Național, Calea Victoriei, B-dul Regina Elisabeta, B-dul Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independenței, B-dul Eroilor Sanitari, Str. Profesor Doctor Gheorghe Marinescu, Șoseaua Cotroceni, B-dul Iuliu Maniu, B-dul General Paul Teodorescu, B-dul Timișoara, sediul Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”.

Evenimente în Cetatea Unirii

La Alba Iulia va avea loc, de la ora 12.00, o ceremonie militară de depunere de coroane și jerbe de flori la Monumentul „Marii Uniri”.

De la ora 14.30 va avea loc ceremonia militară cu defilare de trupe și tehnică de luptă în zona Bulevardului 1 Decembrie 1918, cu participarea a peste 1.300 de militari și specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” din Sibiu, Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, Organizația Crucea Roșie Română, filiala Alba Iulia, Asociația de Reconstruiri Istorice „Ferdinand I”.

De asemenea, din dispozitivul de defilare vor face parte militari și tehnică de luptă din Polonia, din cadrul structurilor aliate aparținând Brigăzii Multinaționale Sud-Est.

Se împlinesc 108 ani de Marea Unire

Sărbătorirea celor 108 de ani de la Marea Unire a provinciilor românești într-un singur stat este onorată de militarii români prin ceremonii în garnizoanele în care sunt dislocate mari unități și unități militare.

Drapelul național va fi arborat în toate instituțiile militare din țară, iar la bordul navelor maritime și fluviale se va ridica Marele Pavoaz.

Din motive de securitate și pentru a asigura buna desfășurare a Paradei militare, MApN atrage atenția că este strict interzisă operarea sau ridicarea oricărui tip de dronă în zonele de desfășurare a activităților, pe toată durata acestora.