Anant Singh, politician regional ales de cinci ori în legislativul statului, nu se uită la bani când vine vorba de fiica sa, Shivangi. Aceasta s-a măritat miercuri cu Rishikesh Sumar, un student la un program de MBA, la Gergia State University în Atlanta.

Politicianul indian a invitat la eveniment 400 000 de oameni, iar, dintre aceștia, alți politicieni care au venit cu elicopterul.

Un invitat a venit cu tractorul

Localitățile din vecinătatea satului au simțit și ele amploarea evenimentului prin ambuteiajele create din cauza numărului mare de invitați.

Potrivit Times of India, un invitat, politician și el, a tăiat-o direct pe câmp, cu tractorul, pentru a ocoli ambuteiajele.

Zeci de oameni s-au urcat pe stâlpii de electricitate ca să vadă mai bine această realitate atât de contratantă dintre o nuntă mai mult decât fastuoasă și o viață zilnică plină de lipsuri.

Convoi de 151 de mașini

Organizatorii nunții, organizate la proprietatea familiei miresei, au pregătit 500 000 de dulciuri tradiționale, iar pentru mesele invitaților au fost angajați 500 de bucătari și ajutoare de bucătari.

Mirele, Rishikesh Kumar, a ajuns la ceremonie cu ochelari de soare și o eșarfă portocalie fluturând artistic din mașină, într-un convoi de 151 de mașini – neapărat număr fără soț, pentru că, în cultura hindusă, numerele fără soț aduc noroc.

Decorul a inclus milioane de flori aduse special din China și un spectacol impresionant de artificii.

Atracția evenimentului ar fi trebuit să fie o cursă de cai, însă aceasta a fost anulată din cauza haosului provocat de numărul mare de participanți. Era pregătit și un premiu pentru câștigătorul cursei – un SUV.

Mirele a primit, în schimb, drept cadou de nuntă, printre altele, un automobil Land Rover Defender.

Politicianul are 28 de dosare penale

Anant Singh este o figură controversată în politica din India.

Potrivit organizației neguvernamentale Association for Democratic Reforms, care monitorizează transparența și integritatea vieții politice din India, politicianul figurează în 28 de dosare penale aflate în curs de soluționare.

Acuzațiile menționate includ infracțiuni precum omor, tentativă de omor, extorcare și răpire. Singh neagă orice faptă ilegală.

Într-un interviu televizat acordat înaintea nunții, politicianul a respins ideea că amploarea pregătirilor ar fi neobișnuită. El a susținut că a organizat o petrecere similară și pentru fiica sa mai mare.

Nunta are loc la începutul sezonului căsătoriilor din India. În perioada următoare, până la 15 decembrie, sunt estimate aproximativ 5,2 milioane de nunți în întreaga țară.