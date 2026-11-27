Bulgaria, Cehia, Ungaria și Slovacia au rezerve față de împrumutul de 45 de miliarde de euro propus de Comisia Europeană pentru Ucraina, invocând motive diferite: refuzul finanțării cheltuielilor militare, acuzațiile de corupție și incertitudinile privind rambursarea banilor, relatează The Kyiv Independent.

Împrumutul ar urma să includă 25 de miliarde de euro pentru cheltuieli de apărare și 20 de miliarde de euro pentru sprijin bugetar general, contribuind la acoperirea deficitului estimat de 70 de miliarde de euro al Ucrainei pentru 2027.

Bulgaria acceptă doar finanțarea civilă

Bulgaria susține împrumutul, dar a anunțat că va participa exclusiv la componenta non-militară, cu accent pe regiunile în care trăiește minoritatea bulgară. Aplicarea acestei condiții este însă neclară, întrucât banii ar urma să fie acordați guvernului de la Kiev, care ar decide prioritățile de cheltuire.

În plus, împrumutul reprezintă o singură operațiune financiară a UE, nu două datorii separate pentru apărare și cheltuieli civile.

Ungaria și Slovacia invocă libertatea de a decide contribuțiile

Premierul ungar Peter Magyar consideră că fiecare stat membru ar trebui să decidă cum contribuie la sprijinirea Ucrainei.

„Desigur, ar trebui să existe solidaritate cu o țară aflată în război, dar statul membru ar trebui să decidă pentru ce vor fi folosiți banii”, a declarat acesta.

O poziție similară are premierul slovac Robert Fico, care a criticat posibilitatea ca statele să contribuie doar la componenta civilă. El a numit mecanismul „un fel de șmecherie din partea Comisiei”, susținând că cele două componente ale împrumutului nu pot fi separate în practică.

Fico a invocat și scandalurile de corupție din Ucraina, precum și presupusa deturnare a unor fonduri, fără să prezinte cifre care să susțină afirmațiile.

Premierul slovac contestă și condițiile de rambursare, susținând că Ucraina va returna banii doar după ce Rusia va plăti despăgubiri de război. Documentele Comisiei prevăd însă și posibilitatea utilizării activelor rusești imobilizate în UE, în valoare de peste 200 de miliarde de euro. Dacă acestea nu vor fi folosite, Uniunea Europeană ar trebui să suporte întreaga sumă.

Cehia se teme de costurile pe termen lung

Premierul ceh Andrej Babiš a criticat ideea unei contribuții obligatorii din partea tuturor statelor membre și a calificat drept „complet absurde” încercările cancelarului german Friedrich Merz de a impune această abordare.

Babiš a pus sub semnul întrebării și durata sprijinului financiar pentru Ucraina, avertizând asupra costurilor pe termen lung.

„În fiecare an vom plăti Ucrainei 135 de miliarde de euro. Până când? Câți ani? 10, 20, 30? Ce fel de strategie este aceasta?”, a întrebat premierul ceh.

În replică, Merz a susținut că sprijinul pentru Ucraina trebuie asumat de toate statele Uniunii Europene.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a anunțat că 24 dintre cele 27 de state membre au susținut propunerea, iar discuțiile vor fi reluate în decembrie.