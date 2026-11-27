Hernández de Cos este în prezent director general al Băncii Reglementelor Internaționale, cu sediul la Basel, Elveția. Acesta a făcut parte din Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene între 2018 și 2024, în perioada în care a condus Banca Spaniei, și este cunoscut pentru susținerea dobânzilor mai mici și a măsurilor de stimulare economică.

Un rol mai activ în deciziile privind dobânzile

În Spania, Hernández de Cos și-a construit reputația unui negociator capabil să obțină consens, potrivit Euronews. Analiștii se așteaptă să păstreze această abordare și la conducerea Băncii Centrale Europene, dar să se implice mai mult decât Christine Lagarde în conturarea politicii monetare.

Andrew Kenningham, economist-șef pentru Europa la Capital Economics, l-a descris drept un economist cu o pregătire tehnică solidă, respectat și interesat de detaliile politicii monetare.

Acesta nu anticipează schimbări majore ale direcției politicii monetare pe termen scurt, dar consideră că Hernández de Cos ar putea contesta mai des recomandările economistului-șef al instituției.

Kenningham estimează că noul președinte înclină spre dobânzi mai mici. Potrivit prognozelor Capital Economics, Banca Centrală Europeană ar mai putea majora dobânzile cu un sfert de punct procentual, înainte de a începe să le reducă până la sfârșitul anului 2027.

Inflația din zona euro a ajuns la 4% în octombrie, peste ținta de 2% a instituției. Banca Centrală Europeană ar putea decide o nouă majorare a dobânzilor la reuniunea din 17 decembrie, prezidată de Christine Lagarde.

Un profil favorabil unei politici monetare mai relaxate

Carsten Brzeski, directorul global pentru macroeconomie al ING, estimează că Hernández de Cos va avea o implicare mai pronunțată în deciziile de politică monetară și va lăsa o amprentă personală mai vizibilă asupra acestora decât predecesoarea sa.

O analiză a discursurilor sale realizată de economiștii Commerzbank sugerează că Hernández de Cos face parte din categoria celor care susțin o politică monetară mai relaxată, prin dobânzi mai mici pentru sprijinirea creșterii economice.

În 2020, acesta a susținut programul Băncii Centrale Europene de achiziții de obligațiuni lansat în timpul pandemiei, extins ulterior la 1.850 de miliarde de euro. Programul a contribuit la menținerea costurilor de împrumut la niveluri reduse pentru guvernele și companiile din zona euro.

Marco Wagner, analist Commerzbank, a declarat că multe guverne ar putea prefera un președinte al Băncii Centrale Europene care susține dobânzi mai mici, în special în contextul creșterii datoriei publice în mai multe țări. Franța se confruntă în mod special cu probleme legate de datoria ridicată și de costurile tot mai mari ale împrumuturilor.

Totuși, Brzeski îl consideră pe Hernández de Cos un bancher central pragmatic, care nu poate fi încadrat strict în categoria celor care susțin dobânzi mici sau, dimpotrivă, dobânzi ridicate.

Schimbări și în conducerea executivă a instituției

Hernández de Cos a fost ales în detrimentul unui alt candidat important, fostul guvernator al Băncii Centrale a Olandei, Klaas Knot, considerat un susținător al dobânzilor ridicate pentru combaterea inflației.

Consiliul European a susținut și candidaturile franțuzoaicei Laurence Boone, care conduce activitatea de investment banking a Santander în Franța, și germanului Markus Brunnermeier, profesor la Universitatea Princeton, pentru două dintre cele șase locuri din Comitetul executiv al Băncii Centrale Europene.

Cei doi ar urma să îi înlocuiască pe Isabel Schnabel și Philip Lane. Andrew Kenningham estimează că Boone ar putea susține dobânzi mai mici decât Schnabel, în timp ce Brunnermeier ar putea avea o poziție mai favorabilă dobânzilor ridicate decât Lane.

Impactul acestor schimbări asupra politicii monetare ar putea fi însă limitat, a apreciat economistul, precizând că pozițiile pe care le vor adopta cei doi după preluarea funcțiilor rămân de văzut.

Parlamentul European și Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene vor fi consultați înainte ca liderii europeni să facă numirile oficiale.

Christine Lagarde pleacă înainte de încheierea mandatului

Christine Lagarde, în vârstă de 70 de ani, a anunțat pe 29 octombrie că va părăsi funcția pe 7 februarie 2027, cu aproximativ nouă luni înainte de încheierea mandatului său de opt ani. Ea a explicat că a decis să plece mai devreme pentru a putea vorbi mai liber despre subiecte care depășesc sfera politicii monetare.

Într-un interviu acordat Euronews în iulie, Lagarde a declarat că nu este candidată pentru nicio funcție, după apariția speculațiilor privind o posibilă participare la alegerile prezidențiale din Franța.

În noiembrie, aceasta a spus că o funcție de conducere la Forumul Economic Mondial este una dintre opțiunile pe care le ia în calcul după plecarea de la Banca Centrală Europeană. Lagarde face deja parte din consiliul de administrație al forumului.

La anunțarea susținerii pentru Hernández de Cos, Lagarde i-a transmis felicitări și i-a lăudat inteligența, căldura și simțul umorului, afirmând că aceste calități îi vor fi de folos dacă numirea sa va fi confirmată.