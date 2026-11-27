Spaniolul Pablo Hernández de Cos a fost ales următorul președinte al Băncii Centrale Europene, succedând-o pe Christine Lagarde. El a câștigat sprijinul celor mai mari țări din Uniunea Europeană, potrivit The Guardian.

Economistul și factorul de politică monetară va deveni primul spaniol care va conduce BCE, învingându-l pe contra-candidatul său, Klaas Knot, fostul șef al băncii centrale olandeze.

Diplomații UE au convenit joi asupra altor două numiri în consiliul executiv al BCE: francezul Laurence Boone și germanul Markus Brunnermeier. Cele trei numiri au fost un acord global, după ce Franța și Germania au convenit asupra alegerii lui Hernández de Cos, care se așteaptă să mențină BCE pe aceeași cale.

António Costa a confirmat numirea

În urma discuțiilor, președintele Consiliului European, António Costa, a confirmat cele trei numiri, declarând: „Acest lucru va deschide calea pentru numirea oficială a noii conduceri a BCE de către Consiliul European (EUCO) în decembrie.”

The euro area member states have agreed to recommend Pablo Hernández de Cos as President of the @ecb, and Laurence Boone and Markus Brunnermeier as members of the ECB Executive Board. I will propose that the European Council launches consultations with the @Europarl_EN and the Governing Council of the ECB. This will pave the way for the formal appointment of the new ECB leadership by the #EUCO in December. — António Costa (@eucopresident) November 26, 2026

Președintele francez, Emmanuel Macron, a confirmat, de asemenea: „A apărut un consens cu privire la nominalizările la Banca Centrală Europeană”.

Prim-ministrul spaniol, Pedro Sánchez, care se confruntă cu alegeri în acest weekend, a sărbătorit victoria lui Hernández de Cos și prezența spaniolilor în alte roluri importante din UE, salutând „o Spanie care este lider în Europa ca niciodată”.

Fosta viceprim-ministră a Spaniei, Teresa Ribera, este unul dintre vicepreședinții executivi ai Comisiei Europene, fiind responsabilă de un portofoliu vast care cuprinde tranziția verde și politica UE în domeniul concurenței. Fosta ministră spaniolă al economiei, Nadia Calviño, conduce Banca Europeană de Investiții.

Al cincilea șef al băncii centrale a zonei euro

Hernández de Cos, fost guvernator al Băncii Spaniei, va deveni al cincilea șef al băncii centrale a zonei euro de la înființarea acesteia în 1998. Se așteaptă ca el să preia funcția după ce Lagarde se va retrage din funcție în februarie, într-o perioadă de schimbări politice și presiuni economice în cele 21 de țări ale zonei euro.