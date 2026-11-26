România are la dispoziție mai puțin de un deceniu în care poate adopta reformele necesare pregătirii economiei pentru una dintre cele mai dificile perioade din punct de vedere demografic și bugetar. Între 2035 și 2055, un număr tot mai mare de români va ajunge la vârsta pensionării, în timp ce populația activă va continua să se reducă.

„Presiunea demografică și viitorul economic al României. Costul inacțiunii și necesitatea reformelor”, un studiu realizat de membrii Asociației CFA România, care reunește profesioniști din domeniul financiar, analizează capacitatea statului român de a finanța, în următoarele decenii, trei sisteme esențiale: pensiile publice, sănătatea și serviciile de îngrijire de lungă durată.

Documentul, prezentat miercuri, examinează atât consecințele menținerii actualei traiectorii economice și demografice, cât și efectele unor reforme asupra finanțelor publice.

Doi ani în plus de muncă și o contribuție mai mare la pensii

Economiștii au simulat efectele aplicării simultane a două măsuri: creșterea cu doi ani a vârstei efective de retragere din activitate și majorarea cu un punct procentual a contribuției de asigurări sociale (CAS), de la 25% la 26% din salariul brut.

Suma suplimentară ar reveni integral sistemului public de pensii (Pilonul I), fără diminuarea contribuției direcționate către fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II).

Economiștii precizează însă că prelungirea vieții profesionale nu presupune obligatoriu majorarea vârstei legale de pensionare pentru toate categoriile de salariați.

„Cei doi ani suplimentari reprezintă o creştere a vârstei efective de ieşire din activitate, nu automat o majorare uniformă a vârstei legale de pensionare”, explică aceștia.

Calculele pornesc de la ipoteza că românii beneficiază de pensie, în medie, timp de 18 ani și că 75% dintre persoanele care își amână pensionarea continuă să lucreze legal și să plătească contribuții.

Statul ar încasa astfel mai mulți bani din contribuțiile sociale și ar reduce cheltuielile cu pensiile, deoarece o parte dintre salariați s-ar pensiona cu doi ani mai târziu.

Majorarea contribuției, soluție de ultimă instanță

Majorarea contribuției la pensii nu reprezintă o recomandare a specialiștilor CFA România, ci o alternativă la care statul ar putea recurge dacă reformele structurale nu vor reduce suficient presiunea asupra sistemului public de pensii.

„Obiectivul scenariilor centrale este tocmai evitarea unei dependenţe mai mari de taxe şi contribuţii prin lărgirea bazei de contributori şi creşterea capacităţii economiei”, spun economiștii.

Calculele acestora arată că aplicarea celor două măsuri ar reduce necesarul de finanțare a Pilonului I cu aproximativ 1,8 puncte procentuale din produsul intern brut (PIB).

Potrivit estimărilor specialiștilor CFA România, în scenariul unor reforme moderate, aplicarea celor două măsuri ar reduce necesarul de finanțare a sistemului public de pensii în 2035 de la 4,22% la 2,41% din PIB.

În scenariul unor reforme mai ambițioase, acesta s-ar reduce de la 3,19% la 1,40% din PIB.

Simularea nu face distincție între salariați în funcție de profesie, starea de sănătate, venituri sau istoricul contribuțiilor și nici nu recalculează pensia individuală aferentă celor doi ani suplimentari de muncă.

Aproape două milioane de persoane ocupate nu contribuie la sistemul public de pensii

Una dintre principalele probleme identificate de economiști este diferența dintre numărul persoanelor care desfășoară o activitate economică și cel al persoanelor care contribuie efectiv la sistemul public de pensii.

Datele prezentate în document indică faptul că, în 2025, România avea aproximativ 7,69 milioane de persoane ocupate, însă doar 5,75 milioane plăteau contribuții la sistemul public de pensii.

Diferența de 1,94 milioane de persoane include lucrători independenți, persoane care practică agricultura de subzistență, lucrători familiali neremunerați și alte categorii profesionale.

Estimările CFA România indică o posibilă scădere a numărului de persoane care contribuie la sistemul public de pensii la 5,24 milioane în 2035, în absența reformelor. În scenariul aplicării unor „reforme ambițioase”, specialiștii consideră că numărul acestora ar putea ajunge la 6,98 milioane în același an.

CFA România: Românii, cea mai scurtă viață profesională din UE

Deși numărul orelor lucrate săptămânal este mai mare, românii lucrează, în medie, cu aproape cinci ani mai puțin decât media europeană.

În 2025, durata estimată a vieții profesionale în România era de numai 32,7 ani, față de media europeană de 37,5 ani.

„Românii nu muncesc puține ore, ci prea puțini ani”, subliniază specialiștii CFA România.

Explicația economiștilor este că nu toți românii de vârstă activă au un loc de muncă, iar alții trec prin perioade în care nu lucrează. Aceste situații reduc numărul mediu de ani lucrați la nivelul întregii populații.

Diferențe importante se înregistrează și în cazul persoanelor aflate spre finalul carierei. În 2023, rata de ocupare în rândul acestora era de 51% în România, față de media de 66% înregistrată în statele membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Economiștii propun îmbunătățirea condițiilor de muncă, cursuri de pregătire profesională și stimulente care să încurajeze angajarea sau păstrarea la locul de muncă a persoanelor cu vârste de peste 55 de ani.

Populația României ar putea scădea la 15 milioane de locuitori până în 2070

Estimările Comisiei Europene indică o scădere a populației României de la aproximativ 19 milioane de locuitori în 2022 la 15 milioane în 2070.

Principala cauză este numărul redus de nașteri în raport cu cel al deceselor. În același timp, creșterea speranței de viață va duce la o pondere mai mare a persoanelor în vârstă în totalul populației.

Dacă în 2022 existau 33 de persoane cu vârste de cel puțin 65 de ani la fiecare 100 de persoane cu vârste între 20 și 64 de ani, în 2070 numărul acestora ar putea ajunge la 56.

Economiștii CFA România estimează că perioada cea mai dificilă va fi între 2035 și 2055, când un număr mare de români născuți după 1966 va ajunge la vârsta pensionării, iar numărul celor care muncesc și plătesc contribuții va continua să scadă.

CFA România: Pensia publică medie ar putea reprezenta doar 27% din salariul mediu brut în 2070

În absența reformelor, calculele specialiștilor indică o scădere a raportului dintre pensia publică medie și salariul mediu brut din economie de la 40,89% în 2030 la 31,88% în 2050 și la 27,21% în 2070.

Aceste cifre nu indică o reducere a sumelor încasate de pensionari, ci o posibilă creștere mai lentă a pensiilor publice în raport cu salariile.

Calculele nu includ însă sumele pe care viitorii pensionari le vor primi din fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II).

În toate cele trei scenarii, specialiștii au luat în calcul creșterea treptată a contribuției la Pilonul II, de la 4,75% din salariul brut în 2025 la 6% până în 2031.

Trei scenarii pentru România anului 2035

Specialiștii CFA România au analizat trei scenarii privind capacitatea statului de a finanța pensiile publice, serviciile medicale și îngrijirea de lungă durată a persoanelor dependente de ajutorul altora.

Calculele arată de câți bani ar avea nevoie statul din bugetul general în 2035, peste sumele acoperite din contribuții și veniturile suplimentare estimate în scenariile de reformă:

Fără reforme: echivalentul a 7,16% din PIB.

Cu reforme moderate: echivalentul a 4,11% din PIB.

Cu reforme ambițioase: echivalentul a 0,99% din PIB.

Chiar și în cel mai favorabil scenariu, economiștii estimează că statul va avea nevoie de fonduri suplimentare pentru finanțarea celor trei sisteme până în 2061.

Printre soluțiile analizate se numără creșterea numărului de persoane care lucrează și plătesc contribuții, reducerea muncii la negru, creșterea productivității, stimularea investițiilor și o mai bună colectare a taxelor și impozitelor.

Specialiștii au precizat că aceste cifre nu reprezintă prognoze certe, ci rezultatele unor simulări care iau în calcul efectele posibile ale reformelor.

„Demografia acestei ferestre generaționale nu mai poate fi schimbată în mod semnificativ, dar efectele sale economice și bugetare pot fi influențate”, au transmis economiștii.