Proiectul de Ordonanță de Urgență privind unele măsuri pentru asigurarea necesarului de gaze naturale din producția internă destinat consumatorilor casnici și producătorilor de energie termică pentru populație, în perioada 1 aprilie 2027–31 martie 2028, a fost publicat joi seara pe site-ul Ministerului Energiei, documentul fiind așteptat încă de marți, când a fost anunțat de Dumitru Chisăliță, în conferința de presă prin care a marcat o lună de la preluarea mandatului la conducerea instituției.

Măsura urmărește reducerea impactului creșterii costurilor gazelor naturale asupra consumatorilor casnici și asigurarea continuității producerii energiei termice destinate populației, dar și utilizarea eficientă a producției interne disponibile, evitarea acumulării de cantități excedentare la unii beneficiari concomitent cu existența unor deficite la alții și asigurarea unei repartizări transparente și verificabile, potrivit notei de fundamentare a proiectului.

Operatorii din sectorul de furnizare și distribuție a energiei au transmis că nu se opun extinderii aplicării unui preț adminstrativ angro la gaze naturale, sub cel al pieței, și după 31 martie – și chiar salută punerea în discuție din timp a proiectului, pentru a crea lichiditate în piață

„O decizie vizavi de modul în care va arăta piața de gaze naturale după martie este foarte utilă. Cu cât vine mai repede, cu atât este mai bine. Cum se decid autoritățile să extindă, că înțeleg că există modificări față de forma actuală, nu știm. Adică depinde foarte mult de detaliile pe care le vom vedea într-un act normativ public. Depinde foarte mult de asta”, a declarat directorul executiv al Federaţiei Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE), Dana Dărăban, miercuri, în cadrul unei întâlniri informale cu presa de specialitate.

Care e miza

Potrivit notei de fundamentare a proiectului de act normativ, măsurile aplicabile clienților casnici din piața gazelor naturale, instituite prin OUG nr. 12/2026, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile până la data de 31 martie 2027, iar în lipsa unui mecanism ulterior, începând cu data de 1 aprilie 2027 consumul casnic ar urma să fie acoperit în condițiile generale ale pieței gazelor naturale.

„Potrivit simulărilor tehnice, prețul final estimat pentru consumatorii casnici în ipoteza liberalizării este semnificativ mai ridicat decât nivelul rezultat prin aplicarea unui preț administrativ al gazelor-marfă”, se arată în document, fără a indica un procent.

Proiectul instituie, pentru perioada 1 aprilie 2027–31 martie 2028, un mecanism de direcționare a cantităților necesare consumului casnic și producerii energiei termice destinate populației din producția internă, la un preț administrativ al gazelor-marfă de 120 lei/MWh.

„Prețul final nu este plafonat. Acesta se formează prin însumarea prețului de achiziție și a componentelor de furnizare, transport, înmagazinare, distribuție, accize și TVA. Nu se instituie compensații de la bugetul de stat. Utilizarea prețului administrativ de 120 lei/MWh conduce la un preț final mediu estimat de aproximativ 276,66 lei/MWh pentru perioada aprilie 2027–martie 2028. Valoarea este orientativă și depinde de tarifele și taxele aplicabile perioadei de implementare”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Creșterea este de 10 lei față de nivelul din prezent, până la 31 martie 2027, respectiv un avans de 9%. Prețul la zi de pe piață ajunge la peste 400 lei/MWh cu livrare în primul trimestru din 2028.

Preț final mediu estimat în nota de fundamentare ar fi sub cea mai bună ofertă la gaze la ora publicării pentru casnici din comparatorul ANRE este de 0,2966 lei/kWh,cu acciza și TVA.

Cum se aplică

Potrivit Anexei la ordonanța de urgență, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a actului normativ, producătorii, furnizorii, PET client direct și operatorii de înmagazinare transmit datele privind producția estimată, consumurile istorice (media pe ultimii 2 ani sau convențiile de consum) și capacitățile de stocare către Operatorul de Transport și Sistem (OTS).

Astfel, în termen de 5 zile lucrătoare, OTS determină obligațiile de înmagazinare și alocă cantitățile de gaze naturale de la producători către furnizori/PET client direct, aplicând reguli de asociere bazate pe cota de piață pentru simplificarea contractării. În situația în care producția internă disponibilă diferă de necesarul calculat, obligațiile se ajustează proporțional.

Totodată, pentru sezonul rece (1 noiembrie 2027 – 31 martie 2028), OTS realizează o etapă de verificare și redistribuire pro-rata a eventualelor cantități excedentare de la beneficiarii cu surplus către cei cu deficit de acoperire pentru încălzirea populației. Recalcularea cantităților pe parcursul derulării mecanismului intervine doar la variații ale consumului estimat mai mari de 4%, conform proiectului pus în transparență decizională.

După încheierea perioadei de dezbatere publică, până pe 15 decembrie, în care persoanele interesate pot trimite în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, documentul va ajunge pe masa Guvernul și, după adoptare, va intra în vigoare în ziua publicării în Monitorul Oficial.