Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, a declarat, într-un interviu acordat RFI, că va cere ajutorul Ministerului Energiei pentru problemele rețelei de termoficare din București.

„În lipsa SACET, sistemul de termoficare nu va supraviețui mai mult de zece ani, va ajunge iar în faliment Termoenergetica. Suntem oameni normali la cap sau nu suntem?”, a declarat edilul, într-un interviu la RFI.

Primarul Capitalei a anunțat, în luna octombrie, că intenționează să înființeze SACET (Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică), pentru a susține alimentarea cu energie termică în București.

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Primarul liberal spune că, după lucrările realizate în ultimul an la infrastructura de termoficare a Bucureștiului, locuitorii din Capitală ar trebui să simtă în acest an îmbunătățirile.

Ciprian Ciucu nu a putut, însă, să le promită locuitorilor că nu vor avea probleme cu apa caldă.

„Rețeaua de termoficare este cea mai mare rețea de termoficare, de sistem centralizat de încălzire, din lume, după Moscova, are 4.000 de kilometri, de la București la Lisabona, dacă vreți. Ce pot să garantez este că vom face în continuare lucrări, dar fiind atât de vechi, și-a depășit de vreo trei ori durata de viață. Tehnologia la ELCEN, la CET-uri e din anii 70, din anii 80, este ineficient (…). Pot apărea avarii, n-am cum să garantez așa ceva, ar trebui să-i mint pe oameni”, a mai spus Ciucu.