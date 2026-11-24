Întrevederea a avut loc la sediul Ministerului Apărării Naționale (MApN).

„Agenda discuțiilor s-a concentrat pe dimensiunea de apărare a relației bilaterale, cooperarea în cadrul Alianței Nord-Atlantice, cu accent pe consolidarea securității în regiunea Mării Negre, precum și pe prioritățile europene în domeniul apărării”, a transmis MApN, într-un comunicat.

Ministrul Radu Oprea a mulțumit Franței pentru eforturile de consolidare a posturii de descurajare și apărare pe Flancul Estic al NATO și în zona Mării Negre.

Oprea a evidențiat contribuția Franței la proiectele aliate din România, în special prin rolul de națiune-cadru a Grupului de Luptă NATO de la Cincu, precum și prin intensificarea prezenței militare franceze.

„Cei doi oficiali au discutat despre situația de securitate din regiune, în contextul conflictului din proximitatea României și al riscurilor din zona Mării Negre, subliniind importanța măsurilor concrete pentru creșterea securității și stabilității regionale”, a precizat MApN.

Discuțiile au vizat și cooperarea în cadrul Uniunii Europene, în contextul eforturilor comune de consolidare a capacităților europene de apărare.

Totodată, ministrul Apărării și ambasadorul Nicolas Warnery au apreciat nivelul foarte bun al cooperării în cadrul Parteneriatului Strategic dintre România și Franța și au reiterat importanța aprofundării colaborării în domeniile de interes comun.