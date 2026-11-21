La Paris, câteva mii de persoane s-au adunat în Piața Republicii, într-o atmosferă descrisă drept festivă, cu muzicieni, rulote cu mâncare, costume și pancarte, notează AFP.

La manifestație au fost prezente steaguri și însemne ale sindicatelor și partidelor de stânga, alături de însemnele organizațiilor studențești și ale mișcării Vestelor Galbene.

Un grup de manifestanți a instalat pietre funerare simbolice care proclamau moartea serviciilor publice din Franța, inclusiv a sistemului de asigurări sociale și a educației.

„În mai multe țări, tinerii trec prin aceeași situație, și anume precaritatea. Trebuie să alegi între a avea un acoperiș deasupra capului, a beneficia de îngrijiri medicale și a putea mânca pe săturate”, a transmis Manon Moret, secretar general al sindicatului studențesc Unef.

Alți protestatari au afișat mesaje precum „Vreau să trăiesc, nu să supraviețuiesc” sau „Nu permisului de a ucide”, o referire directă la legea adoptată vineri de parlamentul francez, care extinde protecția juridică a forțelor de ordine în cazul folosirii armelor.

Participare mai redusă față de mobilizările anterioare

Deși demonstrațiile au fost în mare parte pașnice, acestea au fost marcate și de incidente violente izolate. Pe 17 octombrie, manifestațiile au căpătat amploare națională, reunind aproximativ 550.000 de participanți, potrivit Ministerului francez de Interne. Protestele au fost însoțite de violențe, jafuri și incendieri în mai multe orașe.

Ministrul francez de Interne, Laurent Nunez, a transmis că mobilizarea de sâmbătă a început într-o atmosferă „în general calmă”, iar numărul participanților a fost mai redus comparativ cu manifestațiile precedente.

Mișcarea de protest a fost declanșată la jumătatea lunii septembrie de către elevii de liceu care cereau condiții mai bune de studiu, a alimentat o campanie națională împotriva scumpirilor, a serviciilor publice deficitare și a violențelor poliției.