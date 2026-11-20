Franța a solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU după atacurile cu rachete lansate de Rusia asupra Ucrainei în noaptea de joi spre vineri, a anunțat vineri ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, într-un mesaj publicat pe platforma X, potrivit Le Figaro.

„Kremlinul a lovit din nou Kievul. Civili uciși. Ambasadele Austriei și Olandei afectate. Acestea sunt crime. Franța le condamnă în cei mai fermi termeni”, a scris oficialul francez.

„Am solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU. Rusia va trebui să dea socoteală. Solidaritate deplină cu poporul ucrainean și cu prietenii noștri austrieci și olandezi”, a adăugat Barrot.

Zelenski: Rusia încearcă să compenseze neputința militară și diplomatică

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că Rusia a lansat peste 110 rachete asupra Ucrainei în timpul nopții, descriind atacul drept unul dintre cele mai masive.

„Rusia încearcă să compenseze neputința sa militară și diplomatică tocmai prin acest tip de teroare”, a afirmat Zelenski.

Liderul ucrainean a mai spus că încercarea președintelui rus Vladimir Putin de a „redesena lumea” alături de omologii săi chinez și american, în cadrul summitului desfășurat joi în China, a fost un eșec.