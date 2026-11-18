Elbridge Colby le-a transmis aliaților din NATO că Rusia va continua, cel mai probabil, luptele în Ucraina cel puțin pe parcursul iernii, în ciuda eforturilor Washingtonului de a obține o încetare a focului și un acord de pace, potrivit Mezha.

Colby a făcut aceste declarații la Bruxelles, pe 17 noiembrie, în cadrul unei reuniuni a Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei. Este o structură informală formată din aproximativ 50 de țări, care coordonează sprijinul militar acordat Ucrainei de către aliații occidentali. Structura este cunoscută și sub numele de „grupul Ramstein”, după baza aeriană americană din Germania unde au avut loc primele discuții.

„Pe măsură ce se instalează iarna, pare că Rusia va continua să genereze noi efective și să-și mobilizeze economia de război pe termen lung”, a declarat Elbridge Colby.

El a adăugat că toată lumea trebuie să fie pregătită ca acest conflict „să continue”. Colby a mai spus că președintele american Donald Trump rămâne ferm angajat în direcția încheierii conflictului, în condiții care să asigure o pace durabilă.

Subiectul Ucraina la summitul din China

Trump ar putea să participe, la Shenzhen, la o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin și cu liderul chinez Xi Jinping. În cadrul discuțiilor ar putea să fie abordate subiectul războiului și eforturile pentru a-i pune capăt. În aceeași zi, trimișii lui Trump, ginerele său, Jared Kushner, și Steve Witkoff, urmau să se întâlnească la Berlin cu membrii Coaliției Voinței (Coalition of the Willing). Acest grup, condus de Germania, Franța și Marea Britanie, a fost creat pentru a sprijini eforturile de mediere ale Washingtonului și ar putea constitui o misiune de menținere a păcii, în cazul în care s-ar ajunge la un acord de încetare a focului în Ucraina.

Colby a criticat recentele atacuri ucrainene în profunzimea teritoriului rus, care au vizat instalații energetice și depozite aparținând companiei de comerț electronic Wildberries.

„Evaluarea noastră este că astfel de atacuri nu au fost eficiente în a grăbi sfârșitul războiului și nici nu contribuie la frânarea avansului Rusiei pe linia frontului. Mai mult, asemenea lovituri, în special cele care vizează infrastructura civilă, precum cea a companiei Wildberries, au avut, probabil, efectul de a întări hotărârea publicului rus, precum și disponibilitatea Kremlinului de a escalada conflictul”, a spus Elbridge Colby

El a adăugat că Ucraina nu ar trebui forțată să lupte cu mâinile legate la spate și a precizat că atacurile „concentrate asupra liniei frontului și a sprijinului direct pentru acea zonă de luptă” reprezintă o chestiune diferită.

Criticile lui Colby la adresa atacurilor ucrainene au stârnit reacții adverse din partea aliaților occidentali și ucraineni. Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a calificat criticile lui Colby privind atacurile aeriene ucrainene în Rusia drept „o chestiune destul de stupidă”.