Ministerul Apărării s-a întâlnit miercuri, la Bruxelles, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. În cadrul Grupului de Contact pentru Ucraina (UDCG), cei doi au discutat despre securitatea la Marea Neagră.

Rutte l-a asigurat pe ministrul român al Apărării că apărarea flancului estic este în atenția sa directă.

„În marja reuniunii Grupului de Contact pentru Ucraina (UDCG), de la Bruxelles, am avut o întrevedere cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, care m-a asigurat direct ca situația de securitate din Marea Neagra este în atenția sa”, a declarat Radu Oprea, într-o postare făcută pe rețelele de socializare.

„Securitatea la Marea Neagră este o prioritate pe agenda NATO”

Ministrul Apărării a declarat că, în cadrul discuțiilor cu secretarul general al NATO, i-a comunicat îngrijorările României. Cei doi au ajuns și la un acord informal: „Vom continua coordonarea pentru a identifica cele mai rapide și bune soluții pentru a întări securitatea la Marea Neagră”, a declarat ministrul social-democrat.

„Alianța lucrează la consolidarea capacității de descurajare și apărare în regiune”, mai susține Radu Oprea.