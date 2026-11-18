Tribunalul Ilfov este așteptat să se pronunțe miercuri, 18 noiembrie, în dosarul de înșelăciune în care fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost trimis în judecată alături de omul de afaceri Ionel Rusen.

Pronunțarea a fost amânată luni, după ce Georgescu s-a prezentat în fața judecătorilor.

Dacă instanța menține arestul preventiv, Călin Georgescu ar putea fi transferat de la Arestul Central al Poliției Capitalei la Penitenciarul Rahova, întrucât dosarul a fost trimis în judecată. Judecătorii pot analiza și posibilitatea înlocuirii măsurii cu arest la domiciliu sau control judiciar.

Dosarul vizează o presupusă înșelăciune de 1,1 milioane de euro

Dosarul vizează o presupusă înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în valoare de aproximativ 1,1 milioane de euro. Ancheta a pornit de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu, care susține că a fost convins să plătească o garanție pentru obținerea unei finanțări destinate unei afaceri cu metale prețioase.

Împrumutul promis nu ar mai fi fost acordat, iar banii nu ar fi fost restituiți.

Potrivit acuzațiilor prezentate în dosar, Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu Ionel Rusen, care l-ar fi pus în contact cu un cetățean italian. Din suma transferată, 100.000 de euro ar fi urmat să fie folosiți pentru finanțarea campaniei electorale a fostului candidat.

Vineri, o altă decizie privind măsura preventivă

De asemenea, vineri, 20 noiembrie, Curtea de Apel București este așteptată să judece contestația DIICOT într-o procedură separată privind înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

Astfel, hotărârea Tribunalului Ilfov nu încheie toate demersurile judiciare legate de măsura preventivă.

Susținătorii lui Călin Georgescu, în fața Tribunalului Ilfov

La pronunțarea anterioară, zeci de susținători ai lui Călin Georgescu au venit în fața Tribunalului Ilfov. Aceștia au avut vuvuzele și pancarte cu mesaje de susținere pentru fostul candidat, au scandat lozinci pro-Georgescu și au cerut eliberarea fostului candidat la alegerile prezidențiale.