„Decizia Tribunalului Ilfov (TI) se amână pentru încă o zi. Atenție, oricare ar fi aceasta nu este definitivă. Adică va fi contestată de una dintre părți”, transmite Cristela Georgescu, soția fostului candidat la prezidențiale.

Ea a mai precizat că vineri, decizia se va judeca la Curtea de Apel București, referindu-se la contestația DIICOT cu privire la cererea de arest la domiciliu.

Ea a afirmat și că decizia de vineri este cea definitivă. Atunci, situația lui Călin Georgescu va fi clarificată suplimentar printr-o procedură separată cu privire la înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

„Dacă, vineri, CAB decide să accepte contestația DIICOT atunci se va aștepta rejudecarea contestației la decizia de mâine a Tribunalului Ilfov”, este de părere Cristela Georgescu.

Este vorba despre contestația DIICOT cu privire la decizia Tribunalului București de plasare a lui Georgescu în arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile.

După cum au susținut, luni, avocații lui Călin Georgescu, în cazul în care judecătorii CAB vor respinge contestația DIICOT și vor menține arestul la domiciliu, o eventuală decizie de la Tribunalul Ilfov privind aceeași măsură preventivă nu ar mai avea efect practic.

Georgescu ar putea fi mutat în Penitenciarul Rahova

Cu toate acestea, dacă magistrații CAB vor admite contestația, vineri, Georgescu ar putea fi mutat în Penitenciarul Rahova.

Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu este cercetat de DIICOT într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro. Acesta este cercetat după ce „ar fi avut un rol activ” în grupul infracțional care i-ar fi promis unui om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, că îi va intermedia un credit de finanțare de 6 milioane de euro, cu ajutorul omului de afaceri italian, Massimiliano Arena, care deține Wealth Bank, definită drept o „rețea tranzacțională de bănci pirat” ce utiliza licențe offshore fictive, potrivit G4Media.

În motivarea deciziei de arestare preventivă emisă de Curtea de Apel București în luna octombrie, sunt menționate probe ale procurorilor DIICOT precum un screenshot cu apeluri, mai multe mesaje pe WhatsApp, dar și un e-mail care atestă că Georgescu ar fi discutat cu afaceristul italian Massimiliano Arena, dar și cu Răzvan Leu, cel care a reclamat prejudiciul.