Călin Georgescu află astăzi dacă scapă de arestul preventiv. Ar putea ajunge în penitenciar. Procesul, reluat după 3 ore – FOTO/VIDEO

UPDATE: Se reia procesul

Călin Georgescu a fost adus din nou, cu puțin timp înainte de ora 13, la sediul Tribunalului Ilfov, unde urmează să se reia procesul.

Anterior, Georgescu și Rusen au fost duși înapoi la Arestul Central, pentru că magistrații au amânat pentru trei ore procesul, întrucât Ionel Rusen a aflat că avocatul său s-a retras din dosar, iar el a rămas fără avocat. Instanța a considerat că lui Rusen îi sunt suficiente trei ore pentru a angaja un alt avocat.

UPDATE: Traficul rutier a fost restricționat. Jandarmeria avertizează că blocarea circulației poate crea situații periculoase

În timpul adunării publice desfășurate în fața sediului Tribunalului Ilfov, o parte dintre participanți au pătruns pe carosabil, blocând circulația rutieră, transmite Jandarmeria Capitalei.

„Înțelegem importanța dreptului fiecărei persoane de a-și exprima liber opiniile și de a participa la adunări publice. În același timp, facem apel la responsabilitate, pentru că siguranța tuturor trebuie să rămână o prioritate.

Blocarea circulației poate crea situații periculoase atât pentru participanți, cât și pentru ceilalți cetățeni. De asemenea, poate îngreuna deplasarea ambulanțelor, a autospecialelor de pompieri și a altor echipaje de intervenție, precum și circulația mijloacelor de transport în comun”, precizează Jandarmeria.

La fața locului se află echipele de dialog ale Jandarmeriei Capitalei, ușor de recunoscut după vestele albastre inscripționate. Jandarmii comunică permanent cu participanții, pentru a oferi informații și pentru a explica prevederile legale aplicabile.

Pentru asigurarea măsurilor de protecție a persoanelor aflate în partea carosabilă și gestionarea corespunzătoare a fluxurilor de trafic, Brigada Rutieră a dispus restricționarea traficul rutier pe Bulevardul Tudor Vladimirescu de la intersecția cu Calea Rahovei către Calea 13 Septembrie.

Autoritățile recomandă conducătorilor de vehicule să utilizeze rute alternative pentru a evita zonele în care au fost instituite restricții de circulație.

Conform jandarmilor, în funcție de evoluția situației din teren și de numărul participanților la adunarea publică, circulația rutieră poate fi restricționată suplimentar, în mod dinamic, pentru protejarea atât a persoanelor aflate pe partea carosabilă, cât și a celorlalți participanți la trafic.

„Ne dorim ca fiecare persoană să își poată exprima punctul de vedere în siguranță, fără ca acest lucru să pună în pericol alte persoane.

De aceea, îi rugăm pe participanți să dea dovadă de calm, să coopereze cu forțele de ordine și să contribuie la desfășurarea adunării publice în condiții de siguranță.

Dialogul, respectul reciproc și responsabilitatea sunt esențiale pentru siguranța tuturor”, a mai transmis Jandarmeria.

UPDATE: Susținătorii lui Călin Georgescu au blocat strada

Susținătorii lui Călin Georgescu au blocat bd. Tudor Vladimirescu, unde se află Tribunalul Ilfov.

UPDATE: Procesul a fost amânat pentru trei ore

Procesul de la Tribunalul Ilfov a fost amânat timp de trei ore.

Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost prezenți în sala de judecată, însă din cauza amânării, cei doi aufost duși înapoi la sediul Arestului Central.

Ionel Rusen a rămas fără avocat. Acesta s-a retras luni de dimineață, însă Rusen nu știa. Acum, Rusen trebuie să își găsească alt avocat.

Știre inițială:

Judecătorii Tribunalului Ilfov trebuie să stabilească luni dacă se mai impune menținerea măsurii privative de libertate în cazul lui Călin Georgescu, după ce fostul candidat la Președinție a fost trimis în judecată de DIICOT.

În cazul în care magistrații vor decide menținerea arestului preventiv, fostul candidat la prezidențiale ar putea fi transferat din Arestul Central al Poliției Capitalei într-un penitenciar. Posibilitatea transferului este legată de trecerea dosarului în faza de judecată.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată într-un dosar în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Prejudiciul reclamat în cauză este estimat la aproximativ 1,1 milioane de euro.

Georgescu și Rusen, trimiși în judecată

„Prin rechizitoriul din 11 noiembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a doi inculpați (cu vârstele de 64 și 47 de ani), aflați sub măsura arestului preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată”, au transmis procurorii.

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, în urma unei hotărâri definitive a Curții de Apel București, într-un dosar instrumentat de DIICOT.

Fostul candidat la prezidențiale este cercetat alături de omul de afaceri Ionel Rusen pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Ancheta vizează o presupusă fraudă de aproximativ 1,1 milioane de euro. Un om de afaceri susține că a fost prejudiciat în cadrul unor operațiuni prin care ar fi trebuit să obțină acces la o linie de credit.

Fostul candidat la prezidențiale este cercetat alături de omul de afaceri Ionel Rusen pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.