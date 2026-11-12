Călin Georgescu a fost trimis în judecată în dosarul de înșelăciune cu prejudiciu de peste un milion de euro

„Prin rechizitoriul din 11 noiembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a doi inculpați (cu vârstele de 64 și 47 de ani), aflați sub măsura arestului preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată”, au transmis procurorii.

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, în urma unei hotărâri definitive a Curții de Apel București, într-un dosar instrumentat de DIICOT.

Fostul candidat la prezidențiale este cercetat alături de omul de afaceri Ionel Rusen pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Ancheta vizează o presupusă fraudă de aproximativ 1,1 milioane de euro. Un om de afaceri susține că a fost prejudiciat în cadrul unor operațiuni prin care ar fi trebuit să obțină acces la o linie de credit.

Fostul candidat la prezidențiale este cercetat alături de omul de afaceri Ionel Rusen pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Cum ar fi fost produs prejudiciul de 1,1 milioane de euro

Anchetatorii susțin că Răzvan Leu, omul de afaceri păgubit, ar fi fost pus în legătură cu omul de afaceri Ionel Rusen de către Călin Georgescu. Acesta din urmă l-ar fi prezentat pe Rusen drept o persoană cu numeroase conexiuni de afaceri, în care interlocutorul său putea avea încredere.

Planul discutat ar fi vizat obținerea unei finanțări externe de șase milioane de euro, destinată unei afaceri cu metale prețioase în Dubai. Pentru accesul la finanțare, omul de afaceri ar fi trebuit să transfere o garanție de 1,1 milioane de euro.

Din suma promisă, un milion de euro ar fi urmat să fie investit în afacerea cu metale prețioase, iar 100.000 de euro ar fi fost destinați, potrivit informațiilor din anchetă, campaniei electorale a lui Călin Georgescu.

Documentele bancare indică două transferuri: un milion de euro, efectuat la 28 decembrie 2021, și încă 100.000 de euro, la 20 ianuarie 2022. Pentru al doilea transfer, Ionel Rusen i-ar fi spus omului de afaceri că suma era necesară pentru o presupusă majorare de capital, care ar fi permis creșterea finanțării promise până la 15 milioane de euro.

Potrivit informațiilor din anchetă, instituția prezentată drept finanțator era Wealth Bank, despre care s-ar fi afirmat că funcționează în Marea Britanie. Banii ar fi ajuns însă într-un cont al MIGOM BANK Ltd, societate cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la Incore Bank AG, în Elveția. Anchetatorii ar fi identificat neconcordanțe și în privința jurisdicției asociate entității prezentate victimei.