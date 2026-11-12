Luca Niculescu: Pregătim un proiect pentru următorii 20 de ani ai României în UE. Tinerii, în centrul acestuia

Anunțul a fost făcut de Luca Niculescu la începutul ședinței de Guvern. Acesta a precizat că România are una dintre cele mai ridicate rate din Uniunea Europeană în privința tinerilor care nu sunt nici în educație, nici pe piața muncii.

„Nu ne putem permite să pierdem o generație de tineri și de aceea vrem cu acest guvern să construim un program național prin care să ajungem la acești tineri, să-i sprijinim să revină în educație, să se califice și să-și găsească un loc de muncă”, a declarat acesta.

Potrivit lui Niculescu, a fost solicitată deja o abordare coordonată a ministerelor implicate, întrucât problema nu ține doar de Ministerul Muncii sau de Ministerul Educației, ci reprezintă o responsabilitate a întregului guvern.

Oficialul a mai spus că inițiativa ar putea fi dusă și la nivel european, împreună cu alte state membre care se confruntă cu probleme similare, pentru mobilizarea unor resurse și finanțări europene suplimentare.

Proiectul este pregătit în contextul în care România se apropie de împlinirea a 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2027.

„Pregătim un proiect pentru următorii 20 de ani ai României în Uniunea Europeană, zic următorii 20 de ani pentru că peste mai puțin de o lună și jumătate România va împlini 20 de ani de când a aderat la Uniunea Europeană. Deci pregătim un proiect în care vrem ca tinerii să ocupe un loc central”, a spus șeful Guvernului.