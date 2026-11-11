Ciprian Ciucu, în vizită la Palatul Victoria. Ce a discutat cu Luca Niculescu

UPDATE 19:52 Ciucu: Primăria Capitalei, fără Guvern, nu se poate descurca singură

Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, spune că el a fost cel care i-a solicitat premierului întrevederea. Subiectul pentru care a venit să discute cu Luca Niculescu a fost chiar poluarea.

„Am discutat despre ceea ce avem de făcut pentru a avea un aer mai curat în București și pentru a evita amenzile mari pe care România le va avea de plătit dacă nu ne mișcăm repede. Aici trebuie ca echipe din PMB să lucreze cu echipe din mai multe ministere pentru a elimina principalele sursele de poluare din București”, a declarat edilul.

Primarul Capitalei a mai dezvăluit că l-a rugat pe Luca Niculescu să susțină noua inițiativă a Primăriei Capitalei: SACET.

„L-am rugat să ne sprijine în realizarea SACET – Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică și în București, pentru a evita un nou faliment al Companiei Termoenergetica pe modelul RADET. Acum, că avem un guvern cu puteri pline, procesul poate continua: memorandumul există, votul în Consiliul General a fost dat”, a mai explicat Ciprian Ciucu.

Întrevederea dintre Luca Niculescu și Ciprian Ciucu a durat o oră și jumătate, conform primarului.

Știrea inițială

Ciprian Ciucu, primarul Bucureștiului, a venit în vizită la Palatul Victoria, pentru o întrevedere cu prim-ministrul Luca Niculescu.

În urma discuțiilor avute miercuri, premierul a transmis care au fost temele principale abordate.

„Calitatea vieții și valorificarea oportunităților pe care le oferă Capitala celui de-al șaselea stat ca mărime la nivelul Uniunii Europene sunt priorități pe care am convenit să le gestionăm prin dialog și soluții bine fundamentate”, a declarat premierul, într-o postare pe Facebook.

„Ce putem face împreună pentru dezvoltarea Bucureștiului”

Premierul a ascultat propunerile lui Ciprian Ciucu privind dezvoltarea Bucureștiului, despre care a spus că este capitala „celui de-al șaselea stat ca mărime din Uniunea Europeană”.

„L-am primit, astăzi, la Palatul Victoria, pe Ciprian Ciucu, Primarul General al Capitalei, pentru a discuta despre ceea ce putem face împreună pentru dezvoltarea Bucureștiului”, a mai precizat șeful executivului.

Este prima întrevedere pe care premierul Luca Niculescu o are cu un lider liberal la Palatul Victoria, după preluarea mandatului. Noul șef al executivului a discutat și cu Ilie Bolojan, în ziua depunerii jurământului, atunci când președintele PNL a părăsit clădirea Guvernului.