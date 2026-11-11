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Autostrada A1, încă 10 kilometri gata, dar fără trafic. Actualul ministru al Transporturilor îl acuză pe Radu Miruță de sabotaj

Ministrul Transporturilor, Ștefan-Ovidiu Popa, îl acuză pe predecesorul său, Radu Miruță, că a blocat angajările necesare deschiderii unui tronson de 10 kilometri din Autostrada A1.
Autostrada A1, încă 10 kilometri gata, dar fără trafic. Actualul ministru al Transporturilor îl acuză pe Radu Miruță de sabotaj
sursa foto: CNAIR
Maria Miron
11 nov. 2026, 18:18, Politic
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Deschiderea circulației pe un tronson de aproximativ 10 kilometri din Autostrada A1, între Tigveni și Curtea de Argeș, este blocată din cauza lipsei echipelor de intervenție și întreținere pentru tunelul Momaia, susține ministrul Transporturilor, Ștefan-Ovidiu Popa. Acesta îl acuză pe predecesorul său că a împiedicat angajarea personalului necesar, deși lucrările la tronson sunt finalizate.

„Cum a sabotat Radu Miruță (USR) încă un tronson de autostradă. Simplu. A blocat premeditat angajarea unor echipe pentru intervenția în Tunelul Curtea de Argeș (Momaia)”, a scris miercuri Ștefan-Ovidiu Popa pe Facebook, referindu-se la tunelul rutier de pe secțiunea Tigveni–Curtea de Argeș a Autostrăzii Sibiu–Pitești.

Ministrul social-democrat susține că Radu Miruță a întârziat cu patru luni transmiterea unui memorandum prin care CNAIR solicita deblocarea a 518 posturi vacante, iar ulterior a retras documentul de la Ministerul Finanțelor.

Cronologia angajărilor neefectuate la CNAIR

În sprijinul acuzațiilor, Popa a publicat șase fotografii ale unor documente administrative care arată etapele parcurse pentru deblocarea posturilor vacante din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Potrivit cronologiei prezentate, pe 28 aprilie 2026, CNAIR a transmis Ministerului Transporturilor un memorandum prin care solicita deblocarea a 518 posturi existente în organigramă, dar nebugetate.

Pe 8 iunie, cabinetul ministrului de atunci, Radu Miruță, a transmis companiei o notă prin care considera justificată ocuparea prin concurs a posturilor vacante din structurile teritoriale ale CNAIR, inclusiv cele cu atribuții în administrarea drumurilor naționale și autostrăzilor.

„Apreciem justificată necesitatea ocupării prin concurs a posturilor vacante existente la nivelul structurilor teritoriale (DRDP-uri, secții de drumuri, districte, centre de întreținere), respectiv a posturilor care au atribuții specifice activităților operaționale de administrare a rețelei de drumuri naționale și autostrăzi”, se arată în adresa semnată de Miruță.

Prin aceasta, Miruță și-a dat acordul pentru angajarea personalului din structurile teritoriale ale CNAIR. Angajările nu puteau începe însă doar în baza acestei adrese, fiind necesară aprobarea memorandumului transmis de CNAIR.

Următoarea etapă a avut loc pe 8 septembrie, când Ministerul Transporturilor a transmis Ministerului Finanțelor un memorandum prin care solicita avizarea măsurilor privind ocuparea posturilor vacante și cheltuielile salariale aferente.

Documentul, înregistrat cu numărul 10330, era însoțit de o anexă cu repartizarea celor 518 posturi și estimările cheltuielilor pentru perioada august-decembrie 2026.

„Memorandumul, retras în mai puțin de 10 zile”

Potrivit lui Ștefan-Ovidiu Popa, pe 17 septembrie, Ministerul Transporturilor – condus atunci de Radu Miruță – a retras memorandumul de la Ministerul Finanțelor, la numai nouă zile de la transmiterea acestuia.

„Doar după 4 luni a trimis memorandumul necesar angajărilor la Ministerul de Finanțe pentru avizare. După care tot el, în mai puțin de 10 zile, a retras memorandumul respectiv!”, a scris ministrul.

Ministerul pregătește ocuparea posturilor vacante din CNAIR

Potrivit actualului ministru al Transporturilor, rezultatul este că „cei aproximativ 10 km ai Secțiunii Tigveni–Curtea de Argeș sunt gata, dar nu pot fi dați în circulație”. „Deoarece un astfel de tunel nu poate fi deschis fără echipe de întreținere și intervenție”, a explicat Ștefan-Ovidiu Popa.

Termenul contractual de finalizare a tronsonului Tigveni–Curtea de Argeș este februarie 2027. Ministerul a început discuțiile privind organizarea concursurilor și angajarea etapizată a personalului necesar.

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