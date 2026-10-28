Prima pagină » Politic » Ce a găsit noul ministru al Transporturilor în instituția pe care o conduce. Critici dure la adresa USR

Ce a găsit noul ministru al Transporturilor în instituția pe care o conduce. Critici dure la adresa USR

Ștefan-Ovidiu Popa, noul ministru al Transporturilor, spune că a deblocat mai multe proiecte din sertarele instituției pe care o conduce de o săptămâna și lansează mai multe atacuri la adresa fostului șef USR de la Transporturi, Radu Miruță.
Ce a găsit noul ministru al Transporturilor în instituția pe care o conduce. Critici dure la adresa USR
Sursa foto: Facebook
Coralia Frigea
28 oct. 2026, 12:46, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ștefan-Ovidiu Popa, noul ministru al Transporturilor, critică dur fosta conducere a instituției pe care a preluat-o în urmă cu o săptămâna. El se referă la Radu Miruță, care a deținut același portofoliu în Guvernul Bolojan, din postura de interimar.

„Voi anula ordinul aberant prin care deciziile de închidere a unor sectoare de drum, cale ferată sau piste de aeroport așteaptă după pixul ministrului”, a declarat ministrul Transporturilor.

Ce schimba ordinul de ministru

Popa spune că blocajul a fost cauzat intenționat de USR, însă are efecte grave în situații limită.

„Nu este normal ca închiderea de urgență a unor drumuri sau căi ferate – când este viscol, inundație sau alunecare de teren– să treneze zile întregi fiindcă trebuie făcute hârtii de documentare a situației (cerință a USR prin ordinul dat!)”, a mai scris Ovidiu Popa, în postarea sa de pe Facebook.

Acum, instituțiile nu vor mai avea nevoie de semnătura Ministerul Transporturilor pentru a demara lucrări de reparație sau pentru închiderea unor sectoare de drum.

Recomandarea video

ANALIZĂ | Bilanțul la 6 luni al procurorilor-șefi numiți de PSD și Nicușor Dan. Marile dosare au vizat lideri PNL, USR și ”suveraniști” / Parchetele au ignorat cererea Curții de Justiție a UE de redeschidere a marilor dosare de corupție închise pe motiv de prescripție / Cum funcționează și marile instanțe
G4Media
Meciul lui Arsenal, oprit! Jucătorii au plecat la vestiare » Ce a apărut pe cer
GSP.ro
Ancheta „Pfizergate” bate pasul pe loc: Ursula von der Leyen încă nu a fost audiată în scandalul vaccinurilor anti-Covid-19. Kövesi avertizează că Parchetul European riscă să fie subminat: „Unii politicieni sunt deasupra legii”
Gandul
Ultima postare a Loredanei Moroșanu, înainte să fie găsită moartă. Ce s-a întâmplat în noaptea tradegiei
Cancan
Cornel Dinu și-a scos la vânzare conacul din Sinaia. Cere 585.000 de euro pentru vila cu 6 camere și 7 băi. GALERIE FOTO
Prosport
Accident de tren în Spania, cu două garnituri de mare viteză: sunt morți și răniți
Libertatea
Infarctul fără durere în piept, un pericol pentru persoanele cu diabet. 7 simptome care pot trece neobservate!
CSID
Chevrolet Corvette, fabricat în urmă cu aproape o jumătate de secol, fotografiat la RAR Iași
Promotor