Ce a găsit noul ministru al Transporturilor în instituția pe care o conduce. Critici dure la adresa USR

Ștefan-Ovidiu Popa, noul ministru al Transporturilor, critică dur fosta conducere a instituției pe care a preluat-o în urmă cu o săptămâna. El se referă la Radu Miruță, care a deținut același portofoliu în Guvernul Bolojan, din postura de interimar.

„Voi anula ordinul aberant prin care deciziile de închidere a unor sectoare de drum, cale ferată sau piste de aeroport așteaptă după pixul ministrului”, a declarat ministrul Transporturilor.

Ce schimba ordinul de ministru

Popa spune că blocajul a fost cauzat intenționat de USR, însă are efecte grave în situații limită.

„Nu este normal ca închiderea de urgență a unor drumuri sau căi ferate – când este viscol, inundație sau alunecare de teren– să treneze zile întregi fiindcă trebuie făcute hârtii de documentare a situației (cerință a USR prin ordinul dat!)”, a mai scris Ovidiu Popa, în postarea sa de pe Facebook.

Acum, instituțiile nu vor mai avea nevoie de semnătura Ministerul Transporturilor pentru a demara lucrări de reparație sau pentru închiderea unor sectoare de drum.