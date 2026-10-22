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Ștefan Popa, discuții cu șefii companiilor din Transporturi: Principala preocupare este rectificarea bugetară

Ministrul Transporturilor, Ștefan Popa, a avut o primă rundă de discuții cu directorii companiilor și autorităților aflate în coordonarea ministerului, principala preocupare fiind asigurarea fondurilor pe final de an prin rectificarea bugetară.
Ștefan Popa, discuții cu șefii companiilor din Transporturi: Principala preocupare este rectificarea bugetară
Sursa foto: Facebook/Stefan Ovidiu Popa
Radu Mocanu
22 oct. 2026, 14:01, Politic
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Ministrul a anunțat că principala preocupare a companiilor din subordinea sa este este asigurarea finanțării necesare pentru ultimele luni ale anului și acordarea subvențiilor pentru transportul feroviar de călători.

Am avut astăzi o primă discuție cu directorii companiilor și autorităților din coordonarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Principala preocupare a marilor companii este finanțarea pe final de an, care trebuie asigurată prin rectificarea bugetară necesară continuării proiectelor de infrastructură. Un alt aspect care a fost punctat în discuții vizează acordarea subvențiilor pentru transportul de călători feroviar urban și extra-urban”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Ștefan Popa. 

Un alt aspect discutat în cadrul întâlnirii a fost lipsa de personal calificat acuzată de șefii companiilor, subliniind că aceste subiecte vor fi aduse în discuțiile cu premierul. 

„Una dintre cele mai mari probleme este lipsa personalului calificat la CNAIR, Metrorex, CFR, RAR și AACR. Ca ministru voi discuta cu prim-ministrul și ceilalți colegi astfel încât să găsim urgent soluții pentru transporturi, un domeniu esențial pentru dezvoltarea economică a României”, a mai spus Popa. 

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