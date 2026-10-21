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De ce a lipsit Miruță de la ceremonia de predare-primire? Acesta a vorbit deja cu noul ministru al Apărării, Radu Oprea

În ședința de bilanț în cadrul ministerelor USR, Radu Miruță, fostul ministru al Apărării și Transporturilor, a fost întrebat de nu a participat la ceremonia de predare - primire a mandatului la Ministerul Apărării.
De ce a lipsit Miruță de la ceremonia de predare-primire? Acesta a vorbit deja cu noul ministru al Apărării, Radu Oprea
Sursa foto: EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO
Daiana Rob
21 oct. 2026, 13:21, Politic
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Fostul ministru și-a motivat absența, afirmând că nu a fost invitat, dar și că nu a semnat protocolul de predare – primire, în cadrul căruia este necesară semnarea mai multor anexe.

E un lucru foarte simplu: N-am fost invitat. Doi, nu am semnat protocolul de predare- primire la Ministerul Apărării Presupune completarea unor anexe care sunt colectate de la structurile din țară”, a declarat Miruță. 

Acesta a afirmat și a discutat deja cu cu noul ministru al Apărării, Radu Oprea. Fostul ministru a precizat că nu este vorba doar despre semnarea unui singur protocol, ci că îi va prezenta toate proiectele derulate în cadrul Ministerului Apărării.

„Am vorbit cu domnul ministru Oprea și azi dimineață. Merg la dumnealui pentru mai mult decât o predare-primire; pentru a-i prezenta stadiile proiectelor în curs la Ministerul Apărării”, a declarat Miruță.

„Ministerul Apărării merge mai departe și nu trebuie să existe nicio deficiență, dacă miniștri schimbă culoarea politică. Stau de vorbă cu domnul Oprea și-i transfer cunoștințele despre toate proiectele în desfășurare, pentru că sunt în interesul Armatei Române și sunt multe”, a declarat Miruță. 

Anterior în cadrul aceleiași conferințe de bilanț, Radu Miruță a vorbit despre câteva proiecte importante din cadrul ministerelor conduse de acesta. În ceea ce privește Apărarea, Miruță a pomenit despre programul SAFE, reducerea cheltuielilor în MApN sau preluarea clubului Steaua de către un investitor privat, dar și alte proiecte separate din cadrul Ministerului Transporturilor.

Miruță a transmis un mesaj de recunoștință

Deși nu a participat la ceremonia de predare-primire de miercuri, Miruță a transmis mesaj de recunoștință, pe Facebook, în care le-a mulțumit colegilor și apropiaților săi pentru sprijin.

„Îi mulțumesc Andreei, soția mea, pentru răbdare, pentru înțelegere și pentru că a dus alături de mine costul acestei responsabilități! Știu că fiecare oră în plus la minister a însemnat o oră în minus acasă, alături de familie”, transmitea, printre altele, Miruță în mesajul său. 

Acesta le-a mulțumit și colegilor săi din USR Gorj, liderului Dominic Fritz pentru sprijin, dar și președintelui Nicușor Dan pentru încrederea acordată în ceea ce privește conducerea ministerelor Apărării și Transporturilor, preluate pe parcursul mandatului său, după plecarea lui Ionuț Moșteanu și demisia seocial-democratului Ciprian Șerban, înainte de declanșarea crizei politice.

Ministerul Apărării Naționale, condus până recent de către deputatul USR, Radu Miruță, a fost preluat, de către senatorul PSD, Radu Oprea, odată cu învestirea noului Guvern Niculescu, după votul de marți, din plenul Parlamentului.

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