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A început forarea tunelurilor de metrou pe secțiunea de nord a Magistralei 6, spre Aeroportul Otopeni

Unul dintre cele două utilaje TBM folosite la construcția Magistralei 6 de metrou, care va asigura legătura dintre București și Aeroportul Internațional Henri Coandă din Otopeni, a fost pornit pentru forarea tunelurilor pe secțiunea de nord a traseului, între viitoarele stații Bruxelles și Tokyo.
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21 oct. 2026, 16:28, Politic
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Anunțul a fost făcut de ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, într-o postare publicată pe Facebook.

„Mă bucur că am reușit să-mi încep mandatul în șantier. Intrăm într-o etapă a construcției Magistralei 6 de metrou. Se pornesc utilajele TBM pentru forarea tunelurilor pe secțiunea dintre stația Tokyo și aeroportul Otopeni”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, cele două utilaje de forare vor purta numele Sfânta Parascheva, considerată ocrotitoarea călătorilor, și Sfânta Ecaterina, ocrotitoarea inginerilor, în conformitate cu tradiția de a le atribui nume de sfinți.

Cum se vor desfășura lucrările pe secțiunea de nord

Forarea tunelurilor pe secțiunea de nord a Magistralei 6 se va desfășura în două etape, potrivit informațiilor publicate de ministrul Transporturilor.

În prima etapă, utilajele vor înainta de la viitoarea stație Bruxelles către stația Tokyo, punctul de legătură cu secțiunea de sud a magistralei. Ulterior, utilajele vor fi relansate de la stația Bruxelles către Aeroportul Internațional Henri Coandă din Otopeni.

Secțiunea de nord va avea șase stații de metrou și înregistrează un stadiu fizic de realizare de 34%, conform datelor prezentate de ministru.

Secțiunea de sud, care cuprinde tot șase stații, a ajuns la un stadiu fizic de 78%.

Când ar trebui finalizată Magistrala 6 de metrou

Magistrala 6 va avea o lungime de aproximativ 14 kilometri și va asigura legătura directă dintre rețeaua de metrou a Capitalei și Aeroportul Otopeni. Finalizarea întregului proiect este estimată pentru prima parte a anului 2029.

Ștefan Ovidiu Popa a afirmat că Ministerul Transporturilor trebuie să asigure la timp fondurile necesare pentru încheierea lucrărilor.

„Ca ministru, am obligația să mă asigur că Ministerul Transporturilor va furniza la timp sumele necesare finalizării acestui proiect”, a declarat acesta.

Proiectul Magistralei 6 este așteptat de mai mulți ani de bucureșteni și de locuitorii din nordul județului Ilfov, urmând să faciliteze accesul la aeroport și conexiunile cu fluxurile internaționale de pasageri.

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