Autostrada Sibiu-Pitești: Acordul de mediu revizuit pentru secțiunile 2 și 3 ar putea fi emis în decembrie

„Am stabilit împreună un calendar fezabil, astfel încât documentul să poată fi emis de Ministerul Mediului în cursul lunii decembrie”, a transmis miercuri Ștefan-Ovidiu Popa, într-o postare pe Facebook, referitor la Acordul de mediu revizuit pentru cele două secțiuni din autostrada Sibiu-Pitești..

Potrivit acestuia, în ultimele șase luni, procedurile au fost întârziate, iar constructorii nu au putut lucra la capacitate maximă pe șantierele celor două secțiuni.

Ministrul a mai anunțat că, după emiterea acordului de mediu revizuit, va lua măsuri pentru eliberarea autorizației de construire necesare continuării lucrărilor.

Autostrada Sibiu-Pitești este un proiect strategic pentru România și Uniunea Europeană.

În 15 octombrie, ministrul de atunci al Mediului, Diana Buzoianu, anunța că documentul „mai are de parcurs etapele legale până la semnare pentru că încă nu s-au primit răspunsurile de la CNAIR”.

Buzoianu spunea că traseul Autostrăzii Sibiu-Pitești pentru care fusese emis acordul de mediu a fost modificat ulterior, la solicitarea CNAIR, ceea ce a determinat reluarea procedurii pentru obținerea unui nou acord.

Ministrul mai afirma că sunt așteptate din partea CNAIR și răspunsuri la observațiile formulate de ANMAP asupra studiilor depuse pentru avizare.

Potrivit acesteia, între autoritățile de mediu și compania de drumuri au avut loc mai multe întâlniri pentru accelerarea procesului de reavizare, iar între timp a fost adoptată și o hotărâre de Guvern menită să faciliteze parcurgerea etapelor necesare.