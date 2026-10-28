România trebuie până la 6 noiembrie să justifice miliarde de euro din PNRR. Ce solicită Comisiei Europene

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Alexandru-Mihai Ghigiu, s-a întâlnit miercuri, la Bruxelles, cu vicepreședintele Comisiei Europene responsabil de coeziune și reforme, Raffaele Fitto, pentru a discuta modalitățile prin care rezultatele obținute de România în implementarea PNRR pot fi recunoscute de Comisia Europeană.

„Prioritatea mea în acest moment este să găsim, împreună cu ministerele de linie și serviciile Comisiei Europene, soluțiile necesare pentru ca România să încaseze fiecare euro din PNRR la care are dreptul”, a declarat Ghigiu.

Ministrul a solicitat o abordare flexibilă în evaluarea rezultatelor, dar care să respecte Decizia de Punere în Aplicare a Planului. El a susținut că îndeplinirea obiectivelor ar trebui să poată fi demonstrată și prin documentele oficiale și mecanismele de certificare existente în România.

PNRR revizuit are o alocare de 20,1 miliarde de euro, din care aproximativ 13,5 miliarde de euro reprezintă granturi, iar restul împrumuturi. România a încasat până acum aproximativ 13,2 miliarde de euro.

Comisia Europeană evaluează cererea de plată numărul 5, în valoare de aproape 2,1 miliarde de euro, și cererea de plată numărul 6, ultima, în valoare de circa 4,35 de miliarde de euro.

Discuțiile de la Bruxelles au vizat și programele finanțate prin Politica de Coeziune 2021-2027, precum și viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.