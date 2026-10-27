Explozie a cererilor pentru granturile europene de cercetare. Doar unul din 20 de cercetători debutanți ar putea primi finanțare

Este al treilea an consecutiv în care numărul candidaturilor pentru astfel de granturi de cercetare crește.

După majorări de 22% și 13% la precedentele două apeluri, noua rundă a înregistrat o creștere de 60,4% față de ediția anterioară. Cererea de propuneri s-a încheiat la 14 octombrie.

Interesul pentru finanțarea cercetării crește și în cazul altor programe europene. Între 2024 și 2026, numărul propunerilor pentru granturile destinate cercetătorilor consacrați a crescut cu 37%, de la 2.534 la 3.458.

Granturile pentru grupurile mici de cercetare au atras 957 de propuneri în 2026, cu 34% mai multe decât în anul precedent. În schimb, programul destinat cercetătorilor aflați la mijlocul carierei a înregistrat 3.060 de propuneri, în scădere ușoară față de 2025, dar cu 32% peste nivelul din 2024.

Consiliul științific al Consiliului European pentru Cercetare a extins anul acesta criteriile de eligibilitate pentru granturile destinate cercetătorilor debutanți și celor aflați în faza de consolidare, pentru a ține cont mai bine de diversitatea parcursurilor profesionale și pentru a permite accesul unui număr mai mare de candidați.

Presiunea asupra finanțărilor europene pentru cercetare se vede și în programul de burse postdoctorale Marie Skłodowska-Curie. Apelul din 2026 a primit un număr record de 21.627 de candidaturi, cel mai mare număr înregistrat vreodată pentru o acțiune de finanțare din istoria programelor de cercetare și inovare ale Uniunii Europene.

Cercetătorii sprijiniți de Consiliul European pentru Cercetare au obținut, de-a lungul timpului, unele dintre cele mai importante distincții științifice, inclusiv premii Nobel acordate unui număr de 16 beneficiari de granturi.