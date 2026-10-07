Nobelul pentru Medicină recompensează optogenetica. Unul dintre laureați a primit milioane de euro din fonduri europene

Unul dintre cei trei laureați, profesorul Peter Hegemann, de la Universitatea Humboldt din Berlin, a beneficiat de finanțări europene de milioane de euro pentru cercetările sale, potrivit Comisiei Europene.

Neuronii pot fi controlați cu ajutorul luminii

Cercetările celor trei oameni de știință au făcut posibilă utilizarea luminii pentru controlarea activității celulelor nervoase. Tehnologia a deschis noi posibilități pentru investigarea circuitelor neuronale și pentru înțelegerea funcționării creierului.

Optogenetica utilizează proteine sensibile la lumină pentru a permite activarea sau inhibarea unor celule cu o precizie ridicată, oferind cercetătorilor posibilitatea de a analiza rolul acestora în diferite procese biologice.

Comisara europeană pentru startup-uri, cercetare și inovare, Ekaterina Zaharieva, a declarat că descoperirile laureaților au transformat capacitatea oamenilor de știință de a studia creierul și a subliniat rolul libertății acordate cercetării în apariția unor domenii complet noi ale cunoașterii.

Peter Hegemann a beneficiat de finanțări europene importante

Comisia Europeană a evidențiat în special activitatea lui Peter Hegemann, care a primit sprijin financiar prin programele europene de cercetare.

Între 2016 și 2021, cercetătorul a beneficiat de un grant de 2,4 milioane de euro din partea Consiliului European pentru Cercetare (CEC), pentru proiectul MERA. Cercetarea a urmărit mecanismele de funcționare ale unei proteine sensibile la lumină și posibilele sale aplicații în optogenetică.

Hegemann este implicat și în proiectul SOL, desfășurat în perioada 2022-2028 și finanțat printr-un grant CEC pentru sinergii în valoare totală de aproape 8 milioane de euro. Cercetătorii dezvoltă în cadrul acestuia comutatoare moleculare controlabile prin lumină, care ar putea deveni noi instrumente pentru studierea funcțiilor celulare.

Cercetări cu potențiale aplicații în boala Parkinson

Profesorul german a participat și la proiectul european STARDUST, derulat între 2017 și 2022. Acesta a primit o finanțare europeană de 3,8 milioane de euro, distribuită între zece participanți.

Proiectul a investigat dezvoltarea unui implant alimentat cu ultrasunete, care combină optogenetica, electrofiziologia și farmacologia, printre posibilele sale utilizări fiind cercetările legate de boala Parkinson.

Comisia Europeană consideră premiul acordat lui Hegemann și colegilor săi și o confirmare a importanței investițiilor în cercetarea fundamentală, unde rezultate fără o aplicabilitate imediată pot deschide ulterior direcții cu potențial medical major.