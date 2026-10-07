Prima pagină » Știri externe » Nobelul pentru Medicină recompensează optogenetica. Unul dintre laureați a primit milioane de euro din fonduri europene

Nobelul pentru Medicină recompensează optogenetica. Unul dintre laureați a primit milioane de euro din fonduri europene

Peter Hegemann, Karl Deisseroth și Georg Nagel au primit Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină 2026 pentru descoperirile privind canalele ionice controlate de lumină și dezvoltarea optogeneticii, o tehnologie care a schimbat radical modul în care poate fi studiat creierul.
Nobelul pentru Medicină recompensează optogenetica. Unul dintre laureați a primit milioane de euro din fonduri europene
Sursa foto: Facebook/Humboldt-Universität zu Berlin
Oana Antipa
07 oct. 2026, 09:09, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Unul dintre cei trei laureați, profesorul Peter Hegemann, de la Universitatea Humboldt din Berlin, a beneficiat de finanțări europene de milioane de euro pentru cercetările sale, potrivit Comisiei Europene.

Neuronii pot fi controlați cu ajutorul luminii

Cercetările celor trei oameni de știință au făcut posibilă utilizarea luminii pentru controlarea activității celulelor nervoase. Tehnologia a deschis noi posibilități pentru investigarea circuitelor neuronale și pentru înțelegerea funcționării creierului.

Optogenetica utilizează proteine sensibile la lumină pentru a permite activarea sau inhibarea unor celule cu o precizie ridicată, oferind cercetătorilor posibilitatea de a analiza rolul acestora în diferite procese biologice.

Comisara europeană pentru startup-uri, cercetare și inovare, Ekaterina Zaharieva, a declarat că descoperirile laureaților au transformat capacitatea oamenilor de știință de a studia creierul și a subliniat rolul libertății acordate cercetării în apariția unor domenii complet noi ale cunoașterii.

Peter Hegemann a beneficiat de finanțări europene importante

Comisia Europeană a evidențiat în special activitatea lui Peter Hegemann, care a primit sprijin financiar prin programele europene de cercetare.

Între 2016 și 2021, cercetătorul a beneficiat de un grant de 2,4 milioane de euro din partea Consiliului European pentru Cercetare (CEC), pentru proiectul MERA. Cercetarea a urmărit mecanismele de funcționare ale unei proteine sensibile la lumină și posibilele sale aplicații în optogenetică.

Hegemann este implicat și în proiectul SOL, desfășurat în perioada 2022-2028 și finanțat printr-un grant CEC pentru sinergii în valoare totală de aproape 8 milioane de euro. Cercetătorii dezvoltă în cadrul acestuia comutatoare moleculare controlabile prin lumină, care ar putea deveni noi instrumente pentru studierea funcțiilor celulare.

Cercetări cu potențiale aplicații în boala Parkinson

Profesorul german a participat și la proiectul european STARDUST, derulat între 2017 și 2022. Acesta a primit o finanțare europeană de 3,8 milioane de euro, distribuită între zece participanți.

Proiectul a investigat dezvoltarea unui implant alimentat cu ultrasunete, care combină optogenetica, electrofiziologia și farmacologia, printre posibilele sale utilizări fiind cercetările legate de boala Parkinson.

Comisia Europeană consideră premiul acordat lui Hegemann și colegilor săi și o confirmare a importanței investițiilor în cercetarea fundamentală, unde rezultate fără o aplicabilitate imediată pot deschide ulterior direcții cu potențial medical major.

Recomandarea video

Trump va da numele liniei electrice de înaltă tensiune planificată să se facă între Moldova și România / „Trump Liberty Line” va costa 130 de milioane de dolari
G4Media
Moment neașteptat în minutul 10: Lionel Messi, surprins pe teren la retragerea din naționala Argentinei
GSP.ro
Am făcut calculul complet. Cât te costă să-ti ții copilul în facultate 1 an în 2026/2027, în funcție de oraș
Gandul
Părăsită de chirurgul căsătorit, vedeta Antena 1 surprinsă pe bancheta din spate, a clacat! N-a suportat că bărbatul și-a ales propria soție, și a ajuns de urgență la spital
Cancan
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Prosport
„Nu am mai văzut așa ceva”. Un șofer și-a parcat dimineața mașina pe loc gratuit, iar după câteva ore a găsit marcaje albastre și amendă în parbriz
Libertatea
Irina Vasilcan, soţia arbitrului Gheorghe Moldovan, a rupt tăcerea după moartea lui. Ce s-a întâmplat între ei: „Am încercat să-l salvez”
CSID
De ce se moare, de fapt, pe șoselele din România? Statistica pe 2025 este uluitoare
Promotor