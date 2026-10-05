Premiul Nobel pentru Medicină 2026, primul anunț al săptămânii Nobel. Cine a primit prestigioasa distincție

Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină 2026 a fost acordat în comun cercetătorilor Karl Deisseroth, Peter Hegemann și Georg Nagel, „pentru descoperirile lor privind canalele ionice activate de lumină și optogenetica”.

Cei trei cercetători au fost recompensați pentru contribuțiile care au stat la baza dezvoltării optogeneticii, o metodă care permite controlarea activității anumitor celule cu ajutorul luminii și care a devenit un instrument important în cercetarea biomedicală, în special pentru studierea sistemului nervos.

Anunțul pentru Medicină este primul din calendarul Nobel 2026. Premiul pentru Fizică urmează marți, 6 octombrie, iar cel pentru Chimie va fi anunțat miercuri, 7 octombrie.

Cine sunt cei trei laureați ai Nobelului pentru Medicină

Karl Deisseroth, născut la 18 noiembrie 1971, la Boston, în Statele Unite, este afiliat Howard Hughes Medical Institute și Stanford University. El primește o treime din Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină 2026, acordat pentru descoperirile privind canalele ionice activate de lumină și optogenetica.

Peter Hegemann, născut la 11 decembrie 1954, la Münster, în Germania, este afiliat Humboldt University of Berlin. Cercetătorul german primește, la rândul său, o treime din premiu, pentru contribuțiile recompensate de Comitetul Nobel în domeniul canalelor ionice activate de lumină și al optogeneticii.

Georg Nagel, născut la 24 august 1953, la Weingarten, în Germania, este afiliat University of Würzburg. El împarte Premiul Nobel pentru Medicină 2026 cu Deisseroth și Hegemann, primind o treime din distincție pentru descoperirile care au stat la baza dezvoltării optogeneticii și a utilizării canalelor ionice activate de lumină.

Nominalizările pentru Nobelul pentru Medicină sunt secrete

Spre deosebire de alte mari premii internaționale, publicul nu cunoaște lista candidaților aflați în cursa pentru Nobel. Regulile Fundației Nobel prevăd că informațiile despre nominalizări, inclusiv identitatea persoanelor nominalizate și a celor care au făcut propunerile, rămân confidențiale timp de 50 de ani.

Prin urmare, numele vehiculate public înaintea anunțului nu reprezintă o listă oficială de nominalizări pentru Premiul Nobel.

Procesul începe cu invitații adresate persoanelor care au dreptul să propună candidați. Nimeni nu se poate autopropune pentru un Premiu Nobel. Nominalizările sunt valabile pentru anul respectiv și nu sunt transferate automat de la un an la altul.

În cazul Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină, procesul implică comunitatea științifică internațională. Istoric, mii de oameni de știință eligibili au fost invitați să propună candidați, iar foștii laureați ai Nobelului pentru Medicină și anumite categorii de profesori au drept de nominalizare.

Cum este ales câștigătorul

Termenul pentru transmiterea nominalizărilor este 31 ianuarie. Ulterior începe evaluarea candidaților, proces care se desfășoară pe parcursul mai multor luni și implică inclusiv experți din afara organismelor Nobel.

Candidații considerați cei mai importanți pot fi analizați în profunzime, iar activitatea lor științifică poate fi evaluată în repetate rânduri.

În septembrie, comitetul înaintează recomandările către instituția care acordă premiul, iar decizia finală este luată prin vot. Pentru Medicină, laureații sunt aleși de Nobel Assembly de la Karolinska Institutet, organism format din 50 de membri. Decizia nu aparține, așadar, exclusiv comitetului care examinează candidaturile.

Documentele referitoare la nominalizări, evaluări și deliberări sunt păstrate secrete timp de 50 de ani.

De la Medicină la Fizică, Chimie și Pace

Anunțul de luni deschide calendarul Premiilor Nobel din 2026, programat în perioada 5-12 octombrie.

După Premiul pentru Fiziologie sau Medicină din 5 octombrie, Premiul Nobel pentru Fizică va fi anunțat pe 6 octombrie, iar cel pentru Chimie pe 7 octombrie. Premiul Nobel pentru Literatură va fi anunțat joi, 8 octombrie, iar Premiul Nobel pentru Pace vineri, 9 octombrie. Seria se va încheia luni, 12 octombrie, cu Premiul Sveriges Riksbank pentru Științe Economice în memoria lui Alfred Nobel.

Premiile Nobel au fost acordate începând din 1901, în baza testamentului lui Alfred Nobel. Cele cinci domenii prevăzute de acesta au fost fizica, chimia, fiziologia sau medicina, literatura și pacea. Premiul pentru Științe Economice a fost instituit ulterior, în 1968, de banca centrală a Suediei, în memoria lui Alfred Nobel.

Ceremonia de decernare are loc în mod tradițional la 10 decembrie, data morții lui Alfred Nobel.