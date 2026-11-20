Un muncitor senegalez care locuiește la Prato, în Toscana, și are și cetățenie italiană a câștigat în instanță dreptul la alocația pentru toți cei unsprezece copii ai săi, dintre care nouă trăiesc în Senegal, relatează Notizie di Prato.

Bărbatul are copii cu mai multe femei.

El a cerut agenției de asigurări sociale INPS alocația pentru întreaga familie, iar instituția i-a cerut un certificat de componență a familiei, cu toți membrii enumerați.

Agenția l-a respins, dar judecătorul i-a dat dreptate

Pentru tată, asta a fost imposibil. Cei nouă copii s-au născut în Senegal, în relații poligame, fără o căsătorie înregistrată la Prato, deci nu apar în registrul civil al orașului.

INPS i-a respins cererea, printre altele pentru că nu exista conviețuire.

Senegalezul s-a adresat tribunalului din Prato, care i-a dat dreptate.

Judecătorul a considerat că tatăl a dovedit că sunt copiii lui.

Potrivit hotărârii, faptul că cei mici din Senegal nu sunt ai soției lui și nu locuiesc cu el nu e un motiv ca ei să fie excluși de la alocație.

Decizia are consecințe financiare pentru INPS

Agenția trebuie să plătească alocații de aproximativ 60 până la 200 de euro pe lună pentru fiecare copil, în funcție de venituri și avere.

La acestea se adaugă toate sumele restante de la data cererii, dobânzile și cheltuielile de judecată.

Verdictul a stârnit multă agitație și furie în Italia.

„Nebunie. Un caz incredibil, o absurditate care nu poate trece neobservată. Aș vrea să vorbesc cu acel judecător“, a scris pe X viceprim-ministrul Matteo Salvini.

El a adăugat că INPS face apel și că trebuie pusă o limită acestei absurdități.

„În perioade de dificultăți economice, reducerea cheltuielilor inutile este o datorie“, a spus Salvini.