„Europa are o poziție de negociere clară, constantă și unită“, a spus premierul britanic Andy Burnham.

Cancelarul german Friedrich Merz a adăugat că pretențiile maximaliste ale Moscovei nu sunt realiste. Cei doi au vorbit la summitul aliaților Ucrainei, cunoscut drept Coaliția Voinței, găzduit de capitala Germaniei, relatează BBC.

La Berlin au ajuns și doi emisari americani.

Unul dintre ei, Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, a spus că președintele american vrea o înțelegere cu Moscova „cu Europa alături“.

Putin vrea să știe ce aduc europenii la masa tratativelor

Până acum, Vladimir Putin a respins orice rol european în negocierile conduse de americani.

Mai devreme, Trump a avut la Shenzhen, în sud-estul Chinei, discuții trilaterale istorice cu Putin și cu președintele chinez Xi Jinping. Apoi s-a conectat la summitul de la Berlin din avionul prezidențial Air Force One.

La o conferință de presă lungă, după întâlnirea din China, Putin a povestit că americanii îi cer „insistent“ să accepte participarea europenilor.

Potrivit lui, Rusia nu se opune ideii, dar vrea să afle ce anume aduc europenii la masa tratativelor. De aceea, pe canale diplomatice, i-a invitat la Moscova, ca să-și prezinte pozițiile.

„Noi nu plănuim să atacăm pe nimeni”

Abia după aceea, a spus el, Rusia va hotărî în ce format continuă dialogul cu Ucraina.

Liderul de la Kremlin a mai spus că aude zilnic cum europenii discută despre un război în 2030. „Noi nu plănuim să atacăm pe nimeni. Este normal așa ceva? Nu cred“, a spus el.

A recunoscut totuși că o discuție despre securitatea Europei, fără europeni, nu are sens.

Kushner a ales un ton optimist

Potrivit lui, Trump a plecat din Shenzhen convins că pacea e posibilă.

Rușii ar avea încredere în instinctul emisarilor americani că europenii trebuie să fie prezenți la negocieri și s-ar simți acum „confortabil“ cu garanții de securitate pentru Ucraina, construite pe modelul articolului 5 din tratatul NATO, care obligă aliații să vină în apărarea unei țări atacate.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski cere de multă vreme o garanție echivalentă cu clauza de apărare colectivă a NATO, dar nimic nu arată că Putin ar accepta o asemenea condiție. Rusia respinge categoric aderarea Ucrainei la NATO.

Ce spun europenii despre garanțiile de tip „Articolul 5”

Potrivit unor relatări, negociatorii americani au discutat totuși ideea unor garanții de tip articolul 5 pentru Kiev, fără ca țara să devină membră a alianței, dacă acceptă concesii teritoriale dureroase.

Zelenski și cei trei lideri europeni prezenți, Merz, Burnham și președintele francez Emmanuel Macron, au fost mult mai rezervați decât Kushner.

„Putin a spus mereu nu“, a declarat Zelenski, care a amintit că liderul rus a respins până acum toate propunerile.

Și Merz s-a arătat sceptic, deși a recunoscut că, odată cu implicarea Statelor Unite, șansele de pace cresc.

Europa e dispusă să poarte „discuții serioase despre securitatea europeană“ cu Rusia, a explicat el, dar mai întâi trebuie să existe un acord de pace cu Ucraina.

„Aceste discuții trebuie să înceapă și le vom accepta dacă condițiile sunt acceptabile pentru Europa și Ucraina“, a încheiat cancelarul german.