Declarația vine în contextul eforturilor diplomatice de încheiere a războiului, care se apropie de cinci ani, însă forma concretă a acestor garanții și acceptarea lor de către Moscova și Kiev rămân incerte.

Jared Kushner a făcut declarația joi, la Berlin, unde s-a întâlnit, alături de emisarul american Steve Witkoff, cu aproximativ 40 de lideri europeni. Cei doi au încercat să ofere asigurări că administrația Trump va consulta Ucraina și statele europene în negocierile privind încheierea conflictului.

„I-am făcut pe ruși confortabili cu acest concept”

„Cred că i-am făcut pe ruși să se simtă confortabil cu acest concept, potrivit căruia orice garanție de securitate pentru Ucraina ar urma să se bazeze pe Articolul 5”, a declarat Kushner.

Acesta a precizat că Donald Trump este deschis unei asemenea formule, însă a subliniat că un eventual acord trebuie să fie și în interesul Statelor Unite și să facă parte dintr-un pachet mai amplu de securitate.

Articolul 5 al Tratatului NATO prevede că un atac armat împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor aliaților, care se angajează să acorde asistență.

Ucraina solicită de mult timp garanții de securitate solide pentru a preveni o nouă agresiune rusă, în cazul încheierii războiului.

Trump, Putin și Xi Jinping au discutat despre războiul din Ucraina

Declarațiile lui Kushner au venit la câteva ore după întâlnirea trilaterală dintre Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping, desfășurată în China.

Potrivit emisarului american Steve Witkoff, Trump a abordat posibilitatea încheierii pașnice a războiului din Ucraina.

Discuțiile, prezentate drept istorice, nu au produs însă progrese concrete în privința conflictului. Cei trei lideri au discutat și despre reducerea riscurilor nucleare și alte teme de securitate internațională.

Întâlnirea a durat aproximativ 70 de minute și nu a dus la anunțarea unui acord privind Ucraina.

Rusia amenință cu represalii după atacurile asupra podului Kerci

În paralel cu demersurile diplomatice, Vladimir Putin a amenințat că Rusia va răspunde atacurilor ucrainene care au provocat avarii importante podului Kerci, legătura strategică dintre peninsula Crimeea, anexată ilegal de Moscova, și teritoriul rus.

Podul are o importanță majoră pentru aprovizionarea trupelor rusești care luptă în Ucraina. Putin a declarat că infrastructura va fi reconstruită, în timp ce autoritățile ucrainene au susținut că atacurile vor afecta transportul de combustibil și muniție către forțele ruse.

Europa cere să participe la negocieri

Liderii europeni sunt preocupați de posibilitatea ca Washingtonul și Moscova să negocieze viitorul Ucrainei fără implicarea directă a Kievului și a aliaților săi europeni.

Kushner a insistat că administrația Trump nu intenționează să impună un acord unilateral și că orice înțelegere va fi negociată în consultare cu Ucraina și Europa.

La rândul său, Vladimir Putin a declarat că Moscova nu se opune participării europenilor la negocieri, dar a cerut clarificări privind poziția acestora.

Deocamdată, nu există un acord privind forma garanțiilor de securitate pentru Ucraina și nici confirmarea oficială că Rusia ar accepta un mecanism inspirat de Articolul 5 al NATO.