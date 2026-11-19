Premierul Bulgariei, Rumen Radev, a explicat că echipamentele de supraveghere de pe litoral nu pot detecta cu suficientă eficiență atacurile cu drone, iar țara primește doar periodic sprijin din partea avioanelor de patrulare ale aliaților.

„Nu avem capacități militare”

„Bulgaria nu dispune în prezent de capacitățile tehnice militare pentru a doborî drone”, a declarat Rumen Radev, citat de postul public Radio Bulgaria, în cadrul conferinței „Marea Neagră 2026: Mai aproape de Orientul Mijlociu”, organizată de Institutul pentru Economie și Relații Internaționale și Fundația Friedrich Ebert din Bulgaria.

Premierul a atras atenția că detectarea atacurilor este extrem de dificilă cu echipamentele de care dispune în prezent Bulgaria de-a lungul litoralului Mării Negre.

El a precizat că țara a beneficiat ocazional de sprijin din partea avioanelor de patrulare ale aliaților și că sunt în desfășurare discuții pentru asigurarea unei supravegheri aeriene mai bine puse la punct a potențialelor amenințări.

„Mulți politicieni în Bulgaria cred că pământul este plat”

Potrivit televiziunii publice bulgare BNT, Radev a explicat că radarele amplasate pe coastă nu pot detecta dronele care zboară la joasă altitudine la distanțe de până la 100 de kilometri.

Situația este și mai dificilă în cazul dronelor maritime, care au o suprafață radar foarte mică.

„Avem mulți politicieni în Bulgaria care gândesc precum adepții teoriei Pământului plat. Nu cred că Pământul este rotund și presupun că, dacă avem un radar pe coasta Mării Negre, acesta va putea detecta o dronă care zboară la joasă altitudine la 100 de kilometri în interiorul mării, cu atât mai puțin o dronă navală, care are un profil foarte jos și o suprafață reflectorizantă. Ei bine, acest lucru pur și simplu nu se poate. Nu a fost fabricat niciodată un astfel de radar”, a afirmat premierul bulgar.

Opoziția îl acuză pe premier că găsește scuze

Declarațiile au fost criticate de liderul partidului GERB, Boyko Borissov:

„Atunci de ce mai avem un sistem de apărare dacă nu putem doborî dronele?”, a întrebat Borissov, care a descris guvernul drept „campion la găsirea scuzelor”, potrivit Radio Bulgaria.

Scurt context

Declarațiile premierului bulgar vin după o serie de incidente care au vizat nave comerciale în Marea Neagră, inclusiv în apropierea coastelor României și Bulgariei.

Cel mai recent, două nave s-au scufundat în zona economică exclusivă a Bulgariei, în decurs de două zile.

Cargoul BETUL 8, care transporta grâu și plecase din portul românesc Tulcea cu destinația Egipt, s-a scufundat pe 16 noiembrie.

A doua zi, petrolierul GAS HUSKY, care transporta gaz petrolier lichefiat și se îndrepta spre portul Midia, a dispărut de pe radar și s-a scufundat. Echipajele ambelor nave au fost salvate.

În cazul BETUL 8, membrii echipajului au declarat că vasul ar fi fost lovit de drone maritime, în timp ce cauza scufundării GAS HUSKY nu fusese stabilită oficial la momentul primelor relatări.

În octombrie, Bulgaria a solicitat NATO să consolideze apărarea în regiune, inclusiv prin desfășurarea unor aeronave de luptă și a unor sisteme antidrone. Ministrul bulgar al Apărării a anunțat atunci că Sofia așteaptă un răspuns din partea Alianței.