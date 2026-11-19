„Știm că acest război se va încheia doar dacă se găsește o soluție diplomatică”, a declarat Friedrich Merz joi, după reuniunea Coaliției de Voință, desfășurată la Berlin, potrivit agenției dpa.

„Dar acest război trebuie să se încheie cu o Ucraina care își păstrează integritatea teritorială, care beneficiază de garanții solide de securitate și care, mai presus de toate, este integrată în sistemul european de securitate”, a afirmat cancelarul Germaniei.

Discuții pe teren neutru

Merz a declarat că liderii europeni sunt „bineînțeles pregătiți” să discute cu președintele rus Vladimir Putin despre aceste chestiuni. Discuțiile ar putea avea loc, de exemplu, în Emiratele Arabe Unite.

„Ar trebui să fie evident că încercăm să găsim locuri în care aceste discuții să se poată desfășura pe teren neutru”, a declarat Merz.

Tot joi, președintele rus Vladimir Putin a anunțat că Moscova a invitat reprezentanți europeni la discuții privind pacea în Ucraina.

Potrivit Bloomberg, reprezentanți ai Franței, Germaniei și Regatului Unit discută posibilitatea organizării unei întâlniri cu oficiali ruși.

Aproximativ 40 de țări sprijină Ucraina în cadrul Coaliției de Voință

Coaliția de Voință a fost înființată la începutul anului 2025 pentru a sprijini Ucraina. În prezent, din aceasta fac parte aproximativ 40 de țări, care furnizează Ucrainei arme pentru a se apăra împotriva Rusiei sau oferă ajutor umanitar ori financiar.

La summitul de la Berlin au participat 26 de lideri, alături de negociatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, care mediază discuțiile dintre Ucraina și Rusia. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a deplasat, de asemenea, la Berlin.

La reuniunea de la Berlin a participat și președintele României, Nicușor Dan, care a subliniat că Europa trebuie să fie prezentă la negocierile de pace și că un eventual acord nu trebuie să slăbească Ucraina, securitatea europeană sau relația transatlantică.