Emmanuel Macron a făcut apel la aliații Ucrainei să furnizeze imediat echipamentele militare de care forțele ucrainene au nevoie.

„Prioritatea principală (…) este desfășurarea unor noi sisteme de apărare antirachetă și a unor noi interceptoare (…) Toți cei care au capacitatea de a oferi apărare și protecție cetățenilor ucraineni trebuie să facă acest lucru acum”, a spus liderul de la Paris, citat de Le Figaro.

Posibilitatea aderării Ucrainei la NATO, readusă în discuție

Macron a abordat și posibilitatea aderării Ucrainei la NATO, afirmând că subiectul trebuie readus în discuție, având în vedere pretențiile exprimate de Kremlin.

„În fața pozițiilor maximaliste ale Rusiei, cred că trebuie să redeschidem chestiunea aderării Ucrainei la NATO. Astăzi, această chestiune se pune, inclusiv pentru noi, europenii, în urma celor întâmplate”, a continuat președintele francez.

Vladimir Putin a cerut în repetate rânduri retragerea trupelor ucrainene din patru regiuni pe care Rusia a pretins că le-a anexat în 2022: Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson. Moscova nu controlează integral aceste teritorii, dar insistă ca Ucraina să renunțe inclusiv la zone pe care armata rusă nu le-a cucerit.

Reacție la summitul Trump–Xi–Putin

Președintele francez a comentat și întâlnirea dintre Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin, de la Shenzhen: „Întâlnirea nu duce la o reorganizare a lumii”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul reuniunii Coaliției de Voință de la Berlin, unde liderii europeni și aliații Kievului, printre care și președintele României, Nicușor Dan, au discutat despre sprijinul militar pentru Ucraina, perspectivele negocierilor de pace și viitoarele garanții de securitate.