Nicușor Dan a ajuns joi la Berlin, unde are loc reuniunea membrilor Coaliției de Voință pentru Ucraina. Șeful statului a prezentat, înainte de primele discuții cu liderii europeni, care vor fi prioritățile României.

„Interesul României este evident să susținem în continuare Ucraina și ca negocierile de pace să nu afecteze nivelul de securitate din Europa, în special flancul estic, și să nu afecteze relația transatlantică”, a declarat președintele României.

Șeful statului a fost întâmpinat de cancelarul german Friedrich Merz. La reuniune mai participă și președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Andy Burnham, inițiatorii Coaliției, urmăresc să își alinieze pozițiile pentru a deveni un partener esențial la masa negocierilor de pace și să ofere garanții de securitate occidentale pentru Kiev după încheierea războiului, notează AFP.

La întâlnire vor lua parte și emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner.

Agenda discuțiilor de la Berlin

Nicușor Dan a mai spus, declarațiile anterioare discuțiilor cu liderii europeni despre Ucraina, că una dintre temele pe care le vor aborda va fi soarta Ucrainei după încetarea focurilor.

„Coaliție de Voință, în care se discută două subiecte. Ucraina, evident, și ce se întâmplă după război”, a mai explicat șeful statului.

Reuniunea are loc la Cancelaria Federală de la Berlin. Președintele a anunțat că va face declarații de presă la finalul discuțiilor.