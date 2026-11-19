„Am sosit la Berlin împreună cu echipa noastră. Urmează reuniunea „Coaliției de Voință”. Vor fi prezenți zeci de parteneri, inclusiv echipa președintelui american. Prioritățile Ucrainei sunt consolidarea apărării noastre antiaeriene, sprijinul energetic și financiar, demersurile diplomatice, precum și pașii următori către încheierea războiului și garantarea securității”, a transmis Zelenski, printr-un mesaj publicat pe X.

Arrived in Berlin with our team. The Coalition of the Willing meeting is ahead. More than 40 partners will be represented, including the team of the American President. Ukraine’s priorities are strengthening our air defense, energy and financial support, the diplomatic track, and the next steps toward ending the war and guaranteeing security. We’re doing everything to ensure Europe’s full participation in the negotiation process and to make these meetings productive. Bilateral meetings with European partners are also planned, and, of course, with Chancellor Friedrich Merz. There will also be a format involving the American side and European national security advisors. Thank you to everyone who is helping. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 19, 2026

Poziția liderilor europeni și participarea României

Reuniunea este găzduită de guvernul german, iar cancelarul Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Andy Burnham, inițiatorii Coaliției, urmăresc să își alinieze pozițiile pentru a deveni un partener esențial la masa negocierilor de pace și să ofere garanții de securitate occidentale pentru Kiev după încheierea războiului, notează AFP.

La întâlnire vor participa și emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, iar România va fi reprezentată de președintele Nicușor Dan. Liderul de la București va sublinia că un acord de pace trebuie să țină cont de interesele legitime de securitate ale Europei, și că pace durabilă în Ucraina presupune „restaurarea deplină a securității la Marea Neagră”.

Reuniunea de la Berlin este însă umbrită de întâlnirea fără precedent dintre Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping, desfășurată cu câteva ore mai devreme în orașul chinez Shenzhen. Există temeri că deciziile luate în cadrul acestui summit ar putea afecta interesele europene și ucrainene.

Sprijin financiar și livrări de armament pentru Kiev

Un alt subiect major îl reprezintă finanțarea Kievului. Comisia Europeană a anunțat că va propune statelor membre un nou împrumut de 45 de miliarde de euro, pe lângă o sumă echivalentă prevăzută deja pentru anul viitor. Marea Britanie ar urma să contribuie cu alte 25 de miliarde de euro.

Pe lângă sprijinul financiar, Ucraina are nevoie și de armament, în special de interceptoare și rachete americane Patriot, pe fondul atacurilor rusești constante asupra orașelor și infrastructurii. Guvernul de la Londra a anunțat că va furniza Kievului 1.000 de rachete cu rază lungă de acțiune, unele dintre acestea fiind capabile să lovească ținte aflate la peste 1.000 de kilometri distanță.