În raportul oficial, constatările evidențiază faptul că, deși cercetătorii au dezvoltat un test de diagnostic eficient până la mijlocul lunii ianuarie 2020, „nu a existat niciun sistem de testare, urmărire sau izolare pe scară largă timp de câteva luni” și „Covid-19 a fost lăsat să se răspândească cu o viteză mortală în toată țara, practic necontrolat”, potrivit publicației britanice Independent.

Raportul, întocmit de baroneasa Heather Hallett, conținea, de asemenea, critici dure la adresa abordării guvernului în ceea ce privește gestionarea frontierelor, afirmând că aceasta se abate de la normele internaționale și exacerbează ratele de infectare în întreaga țară.

Acesta a afirmat: „Decizia de a nu implementa măsuri extinse de control la frontieră de la începutul pandemiei de Covid-19 a reprezentat o oportunitate ratată de guvernul britanic de a încerca să încetinească răspândirea infecției prin reducerea riscului de cazuri importate.”

Testarea în comunitate, abandonată din cauza lipsei de echipamente

În ceea ce privește capacitățile de diagnosticare, Heather Hallett a explicat că urmărirea contactelor și testarea în comunitate au fost abandonate în martie 2020 din cauza lipsei de teste, echipamente și a capacității insuficiente a laboratoarelor.

Această incapacitate de a susține screening-ul la nivelul întregii populații a însemnat că „probabilitatea a crescut ca ulterior să fie necesare măsuri mai restrictive, cum ar fi izolarea”.

În prefața documentului de 245 de pagini, Hallett a menționat că primele încercări de a suprima virusul „au fost sortite eșecului”, deoarece cadrul de testare, urmărire și izolare din Marea Britanie era echipat pentru a gestiona doar un număr mic de cazuri.

„Pe măsură ce numărul de cazuri a început să crească exponențial, capacitatea de testare, urmărire și izolare a fost curând copleșită”, a spus ea.

Ea a adăugat că „Regatul Unit a intrat în pandemia de Covid-19 lamentabil de prost pregătit pentru a implementa sisteme eficiente de testare, urmărire și izolare la nivel național”.

Alte țări mai bine pregătite să răspundă la Covid-19

În schimb, alte țări, inclusiv Singapore, Australia și Germania, erau „comparativ mai bine pregătite să răspundă la apariția Covid-19”.

Raportul menționa: „Aceste țări au înregistrat rate ale mortalității semnificativ mai mici decât Regatul Unit în primele șase luni ale pandemiei.”

Revenind la călătorii, Lady Hallett a declarat că o cerință de autoizolare de 14 zile pentru toți călătorii care sosesc în Marea Britanie „ar fi putut avea un impact semnificativ”.

Chiar și suspendarea tuturor zborurilor din China către Regatul Unit în februarie 2020 ar fi putut „oferi timp suplimentar valoros pentru a pregăti sistemele de sănătate pentru impactul pandemiei”, a susținut ea.

Raportul a adăugat: „Decizia de a permite călătoriile internaționale practic nerestricționate în primele șase luni ale anului 2020 a venit într-un moment în care Regatul Unit nu avea testare în masă sau urmărire pe scară largă a contactelor, iar resursele sale medicale erau limitate.”

„Per total, Regatul Unit s-a aflat într-o poziție extrem de slabă pentru a face față creșterii rapide a ratelor de infecție.”