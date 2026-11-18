Mihai-Nicolae Patran a fost arestat anterior și eliberat pe cauțiune după ce s-a dezbrăcat într-un tren și a făcut gesturi indecente în instanță.

Acum, potrivit presei din Scoția, Românul ar fi sustras o sumă de 50.000 de lire sterline dintr-un program de sprijin guvernamental, menit să ajute firmele în timpul pandemiei de Covid-19.

Autoritățile i-au interzis acestuia și partenerului său de afaceri să conducă o companie în Marea Britanie timp de un deceniu, pentru exploatarea schemei de împrumuturi, potrivit Daily Record.

Banii publici au fost oferiți unei companii de construcții pe numele lui Patran, înainte ca firma să dea faliment în 2023, datorând 380.000 de lire sterline.

Purtătorul de cuvânt al Partidului Conservator scoțian pentru justiție, Stephen Kerr, MSP, a declarat că „acest om a comis acte cu adevărat josnice și este clar că nu ar fi trebuit niciodată să i se permită să rămână în Scoția”.

Conform Serviciului de Insolvență, Patran a „umflat exagerat” cifra de afaceri a firmei cu sediul în Airdrie, cu mai mult decât dublu, pentru a primi banii.

„Mihai-Nicolae Patran a abuzat de o schemă de sprijin Covid susținută de contribuabili, umflând grosolan cifra de afaceri a companiei sale pentru a obține un împrumut de recuperare de 50.000 de lire sterline la care nu avea dreptul în întregime. Aceștia erau bani destinați să ajute companiile să supraviețuiască pandemiei și nu vom ezita să luăm măsuri împotriva directorilor care au abuzat de acest sprijin”, a declarat Steven McGinty, investigator șef la Serviciul de Insolvență, potrivit sursei citate.

Bărbatul a fost condamnat anul trecut la nouă ani de închisoare pentru o serie de infracțiuni sexuale, printre care violul unei femei de 29 de ani în centrul orașului Glasgow.