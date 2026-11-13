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Avocată pentru drepturile omului, condamnată la 12 ani de închisoare de un tribunal din Kaliningrad

O avocată pentru drepturile omului a fost condamnată la 12 ani de închisoare de un tribunal rus din Kaliningrad. Ea a fost judecată într-un dosar de trădare. Procurorii au susținut că femeia a transmis Ucrainei detalii privind securitatea.
Avocată pentru drepturile omului, condamnată la 12 ani de închisoare de un tribunal din Kaliningrad
sursa foto: pexels
Petru Mazilu
13 nov. 2026, 03:39, Politic
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Un tribunal din exclava rusă Kaliningrad a condamnat o avocată pentru drepturile omului, în vârstă de 66 de ani, la 12 ani de închisoare pentru trădare. Potrivit Al Jazeera, procurorii au acuzat-o că a transmis Ucrainei informații sensibile.

Sentința împotriva Mariei Bonțler a fost pronunțată joi, a anunțat grupul pentru drepturile omului Cuvânt pentru Apărare. Organizația a oferit asistență juridică mai multor inculpați acuzați de infracțiuni politice în Kaliningrad. Teritoriul se află la Marea Baltică, între Lituania și Polonia.

Într-un comunicat publicat pe Telegram, instanța nu i-a menționat numele, dar a precizat că aceasta a fost reținută de serviciul de informații FSB. Femeia a fost acuzată că, începând cu anul 2024, a transmis Ucrainei informații despre ofițeri de securitate din Kaliningrad.

De asemenea, procurorii au susținut că ea a furnizat Ucrainei informații despre dosare penale care prezentau interes pentru Kiev, se mai arată în comunicat.

Procesul s-a desfășurat cu ușile închise

Reprezentanții organizației Cuvânt pentru Apărare au spus că procesul s-a desfășurat cu ușile închise. Bonțler și avocații săi nu au avut permisiunea de a participa decât la declarația finală.

Grupul a mai transmis că avocații femeii au argumentat că niciuna dintre informațiile invocate de procurori nu era secretă și că starea de sănătate a avocatei s-a deteriorat în timpul detenției.

Legi dure în Rusia

După declanșarea războiului din Ucraina, parlamentul rus a adoptat legi care incriminează acțiunile publice menite să „discrediteze” armata și interzic difuzarea de „știri false” despre forțele armate.

Totodată, instanțele ruse au condamnat avocați care au preluat cazuri sensibile din punct de vedere politic. În ianuarie 2025, un tribunal a condamnat trei avocați ai fostului lider al opoziției ruse, Aleksei Navalnîi, la pedepse cuprinse între trei ani și jumătate și cinci ani și jumătate de închisoare. Avocații au fost judecați sub acuzația de „extremism”, o spețî despre care experții spun că are scopul de a descuraja avocații să preia dosare cu caracter politic.

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