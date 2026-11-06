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Fostul deputat prodemocrație din Macao, Au Kam San, condamnat la 12 ani și 6 luni de închisoare

Fostul deputat prodemocrație din Macao, Au Kam San, în vârstă de 69 de ani, a fost condamnat vineri la 12 ani și șase luni de închisoare pentru mai multe infracțiuni, inclusiv subversiune împotriva puterii politice a statului, în primul proces de acest fel de pe teritoriul administrat de China.
Fostul deputat prodemocrație din Macao, Au Kam San, condamnat la 12 ani și 6 luni de închisoare
sursă foto: Wikimedia Commons / Sdee, CC BY 3.0
Petre Apostol
06 nov. 2026, 06:24, Știri externe
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Fost profesor și unul dintre foștii lideri ai mișcării prodemocrație din Macao, Au Kam San a fost arestat în iulie 2025. Autoritățile l-au acuzat că a întreținut legături cu organizații străine despre care au susținut că desfășurau activități care puneau în pericol securitatea Chinei.

Potrivit comunicatului instanței, preluat de AFP, fostul parlamentar a fost găsit vinovat de „subversiune împotriva puterii politice a statului”.

Judecătorii au susținut că Au Kam San a oferit, pe o perioadă îndelungată, sprijin și cooperare unor organizații străine considerate ostile, pentru colectarea, pregătirea și difuzarea publică a unor imagini și informații cu mesaje politice considerate subversive de autorități.

Instanța a mai afirmat că fostul deputat a încercat să provoace ostilitate în rândul locuitorilor din Macao față de guvern, cu scopul de a răsturna și de a afecta sistemul fundamental al statului.

Uniunea Europeană a criticat arestarea fostului parlamentar

Uniunea Europeană a condamnat arestarea lui Au Kam San în 2025, exprimându-și îngrijorarea cu privire la „erodarea pluralismului politic” în Macao.

Fostul deputat este prima persoană condamnată în baza legislației privind securitatea națională în acest teritoriu.

Macao, fostă colonie portugheză retrocedată Chinei în 1999, beneficiază de un sistem juridic propriu, bazat în mare parte pe dreptul portughez. Teritoriul a adoptat în 2009 o lege privind securitatea națională, care pedepsește infracțiuni precum trădarea, secesiunea și subversiunea împotriva autorităților centrale.

Legislația a fost extinsă în 2023, autoritățile de la Beijing și din Macao invocând necesitatea prevenirii ingerințelor străine.

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