ONU: Aproape 90 de milioane de persoane strămutate trăiesc în țări expuse riscurilor climatice. Seceta, inundațiile și temperaturile extreme îngreunează întoarcerea acasă

Într-un raport publicat vineri, înaintea conferinței ONU privind schimbările climatice COP31, care va avea loc în Turcia, organizația atrage atenția că persoanele care au fost nevoite să își părăsească locuințele din cauza conflictelor, violenței și persecuțiilor se confruntă acum și cu efectele schimbărilor climatice, care le reduc șansele de a-și reconstrui viața sau de a se întoarce în siguranță în țările de origine.

„Refugiații se confruntă cu o dublă nedreptate. Au fost forțați să fugă de conflicte pe care nu le-au provocat, iar acum se află în prima linie a unei crize climatice la care au contribuit cel mai puțin”, a declarat Anton Leis Garcia, Înaltul Comisar adjunct al UNHCR pentru operațiuni.

Potrivit raportului, persoanele strămutate ajung frecvent în regiuni afectate de secete severe, inundații și valuri de căldură. Aceste fenomene îngreunează inclusiv identificarea unor soluții durabile pentru refugiați și pentru cei care încearcă să revină în comunitățile de origine.

Peste două treimi dintre refugiații reveniți acasă în prima jumătate a anului provin din țări vulnerabile climatic

UNHCR avertizează că schimbările climatice afectează tot mai mult posibilitatea întoarcerii în siguranță a persoanelor strămutate. Peste două treimi dintre refugiații care s-au întors acasă în prima jumătate a anului 2026 au revenit în țări puternic expuse riscurilor climatice.

Un exemplu este Siria, unde aproape patru milioane de persoane strămutate s-au întors recent. Redresarea țării este afectată de scăderea rezervelor de apă subterană și de fenomenele climatice extreme.

Inundațiile produse în luna mai pe râul Eufrat au avariat locuințe și au provocat noi strămutări ale populației, mii de persoane fiind nevoite să își părăsească din nou casele.

Una din trei așezări de refugiați din Africa subsahariană ar putea înregistra cel puțin 100 de zile de căldură extremă anual

Temperaturile ridicate reprezintă un alt risc în creștere pentru populațiile strămutate. Potrivit estimărilor citate de UNHCR, până în 2050, una din trei așezări de refugiați din Africa subsahariană ar putea înregistra cel puțin 100 de zile de căldură periculoasă în fiecare an.

În același timp, dezastrele provocate de fenomene meteorologice extreme generează noi deplasări de populație. În ultimul deceniu, acestea au provocat peste 255 de milioane de deplasări interne la nivel mondial, echivalentul a aproximativ 70.000 pe zi, potrivit agenției ONU.

Situația ar putea deveni și mai dificilă în Africa de Est, unde un episod El Niño deosebit de puternic este așteptat să intensifice fenomenele meteorologice extreme. Prognozele indică posibilitatea ca inundațiile severe să determine strămutarea a până la trei milioane de persoane până la sfârșitul anului 2026, în Somalia, Kenya, Sudanul de Sud și Uganda.

„Pentru milioane de oameni, schimbările climatice nu reprezintă o amenințare îndepărtată. Le distrug adăposturile, le subminează mijloacele de trai și le pun în pericol speranțele de a-și reconstrui viețile”, a declarat Anton Leis Garcia.

Doar 10% din finanțarea climatică ajunge în țările afectate de conflicte

UNHCR atrage atenția și asupra distribuției inegale a finanțării internaționale pentru combaterea efectelor schimbărilor climatice. Potrivit organizației, doar 10% din finanțarea climatică globală ajunge în țări fragile și afectate de conflicte, care găzduiesc populații numeroase de refugiați și alte persoane strămutate vulnerabile la riscurile climatice.

În acest context, agenția ONU va solicita guvernelor și instituțiilor financiare implicate în domeniul climatic să includă refugiații și celelalte categorii de persoane strămutate în planurile naționale de adaptare la schimbările climatice și în mecanismele de finanțare.

„Nu putem permite ca persoanele care au pierdut deja atât de mult să fie lăsate în urmă în cadrul acțiunilor climatice globale”, a avertizat reprezentantul UNHCR.

Conferința ONU privind schimbările climatice COP31 este programată în perioada 9-20 noiembrie 2026, la Antalya, în Turcia, și va reuni reprezentanți din peste 190 de țări.