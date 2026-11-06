Donald Trump desemnează Biroul Oval monument național. Președintele american a adăugat numeroase ornamente aurii în decorul încăperii

Măsura vine după ce Trump a modificat considerabil decorul Biroului Oval în al doilea mandat, introducând numeroase elemente aurii, ornamente decorative și portrete istorice. Președintele și-a pus amprenta asupra încăperii prin schimbări care reflectă preferințele sale estetice, în special utilizarea elementelor aurite.

Potrivit comunicatului publicat de Casa Albă, secretarul de Interne al Statelor Unite va trebui să elaboreze și să pună în aplicare un plan de administrare, împreună cu departamentele și agențiile federale relevante.

Planul trebuie să acorde prioritate conservării încăperilor și să prevadă documentarea, analizarea și luarea în considerare a alternativelor înaintea unor modificări substanțiale sau a demolării elementelor vizate. De asemenea, eventualele schimbări ale caracterului istoric al spațiilor trebuie să respecte importanța lor națională.

Secretarul de Interne va trebui să colaboreze cu Comitetul pentru Conservarea Casei Albe și cu alte organisme consultative.

Trump a introdus numeroase ornamente aurii în Biroul Oval

De la revenirea la Casa Albă, în ianuarie 2025, Donald Trump a modificat în mai multe etape decorul Biroului Oval. Printre cele mai vizibile intervenții se numără introducerea ornamentelor aurii pe pereți, uși și în jurul șemineului.

Au fost adăugate rame aurite, oglinzi decorative, figurine și reprezentări ale vulturului american. Deasupra ușilor au fost amplasate inclusiv figurine aurii reprezentând heruvimi, aduse de la reședința președintelui din Mar-a-Lago, Florida.

Potrivit informațiilor publicate de The Washington Post, ornamentele aurite au fost realizate cu ajutorul foiței de aur de 24 de carate. Casa Albă a precizat că modificările au fost achitate de Donald Trump, fără să comunice costul total al lucrărilor.

Președintele a reorganizat și colecția de portrete istorice expuse în încăpere, adăugând tablouri reprezentând foști președinți și personalități importante din istoria Statelor Unite, printre care George Washington, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson și Franklin D. Roosevelt.

Au fost schimbate și unele piese de mobilier, iar mesele laterale din lemn au fost înlocuite cu console cu blaturi de marmură și ornamente aurii.

Casa Albă invocă importanța istorică a Biroului Oval

Administrația Trump subliniază că Biroul Oval este unul dintre cele mai cunoscute și importante spații istorice din Statele Unite, fiind principalul loc de lucru al președintelui american de aproape un secol.

Casa Albă susține că încăperea a fost martora unor decizii cu consecințe majore pentru istoria națională și internațională și că merită un nivel suplimentar de recunoaștere și protecție, dincolo de statutul anterior de reper istoric național.

Documentul menționează și alte proiecte ale administrației Trump privind conservarea și reamenajarea unor spații din capitala americană.

Potrivit Casei Albe, administrația a curățat sute de zone afectate de graffiti, a reparat peste 2.300 de corpuri de iluminat și a intervenit asupra mai multor fântâni și a bazinului Reflecting Pool din Washington.

În august 2025, Trump a introdus și o directivă prin care clădirile publice federale ar trebui să adopte arhitectura clasică, în scopul promovării tradiției și al conservării stilului arhitectural american.

Un arc de triumf și o sală de bal la Casa Albă

Comunicatul administrației prezidențiale enumeră și alte proiecte, printre care și construirea unui nou Arc de Triumf și organizarea unor evenimente dedicate aniversării a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite, în 1776.

Un alt proiect important este construirea unei noi săli de bal la Casa Albă, care presupune extinderea complexului printr-o intervenție asupra aripii de est. Administrația susține că investiția va permite creșterea de peste trei ori a capacității Casei Albe de a găzdui evenimente oficiale și că proiectul nu va implica fonduri ale contribuabililor americani.