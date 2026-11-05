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Melania Trump cere un nou armistițiu „mai durabil” în Ucraina în cadrul unei întâlniri ruso-ucrainene la Casa Albă

Prima doamnă a SUA, Melania Trump, a cerut un nou armistițiu „mai durabil” în Ucraina, în timp ce i-a găzduit joi la Casa Albă pe trimisul prezidențial rus Kirill Dmitriev și pe negociatorul ucrainean pentru armistițiu, David Arakhamia.
Melania Trump cere un nou armistițiu „mai durabil” în Ucraina în cadrul unei întâlniri ruso-ucrainene la Casa Albă
Ioana Târziu
05 nov. 2026, 20:21, Știri externe
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„Sper că Oleșki va inspira o pace mai mare. Fiecare transformare semnificativă începe cu o mică scânteie”, a declarat Melania Trump reporterilor, la o conferință de presă comună cu oficialii Kirill Dmitriev și David Arakhamia, susținută la Casa Albă.

Anterior, prima doamnă a SUA a contribuit la negocierea unui armistițiu de șase zile în orașul Oleșki, ocupat de Rusia, care s-a încheiat duminică. Scurta pauză a fost unul dintre cele mai notabile exemple de cooperare ruso-ucraineană de la invadarea Moscovei, potrivit AFP.

„Putem crea ceva mai durabil decât un armistițiu temporar”

„Acum trebuie să folosim curajul pe care l-am adus la Oleșki pentru a găsi un teren comun printr-o preocupare comună pentru suferința oamenilor nevinovați”, a adăugat ea. „Împreună, putem crea ceva mai durabil decât un armistițiu temporar”.

Melania Trump a încheiat spunând că a redactat scrisori personale președintelui rus Vladimir Putin și omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski.

Încetarea focului de la Oleșki nu ar fi posibilă fără președintele Putin și președintele Zelensky. Cooperarea lor stabilește un precedent semnificativ pentru promovarea păcii în întreaga regiune”, a adăugat ea, potrivit sursei citate.

Premiu acordat Melaniei Trump

Avocatul poporului pentru drepturile omului din Ucraina, Dmitro Lubineț, i-a înmânat Melaniei Trump un premiu național pentru rolul său în mediarea armistițiului de la Oleșki, care a permis evacuarea civililor.

Dmitriev a declarat că „în numele președintelui Putin, în numele poporului Federației Ruse, dorim să-i mulțumim Primei Doamne Melania Trump pentru rolul său umanitar distins în rezolvarea situației de la Oleșki”.

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