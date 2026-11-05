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Melania Trump organizează o întâlnire ruso-ucraineană înaintea discuțiilor de la Abu Dhabi

Melania Trump urmează să se întâlnească joi la Casa Albă cu reprezentanți ai Rusiei și Ucrainei, cu mai puțin de o săptămână înainte de discuțiile de la Abu Dhabi, mediate de Statele Unite, care vizează găsirea unei soluții la conflictul din Ucraina.
Melania Trump organizează o întâlnire ruso-ucraineană înaintea discuțiilor de la Abu Dhabi
Sursa foto: Peter Zay / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Laurentiu Marinov
05 nov. 2026, 09:44, Știri externe
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La două zile după înfrângerea electorală zdrobitoare a lui Donald Trump în fața democraților extrem de critici la adresa recentei sale apropieri de Vladimir Putin, Prima Doamnă a SUA este așteptată să se adreseze presei cu privire la consecințele umanitare ale invaziei rusești, relatează Le Figaro.

Se așteaptă ca ea să discute despre recentul armistițiu care a permis evacuarea orașului Olechky, un oraș ucrainean ocupat care suferă de lipsuri severe și pentru care a lucrat. Urmează să se întâlnească cu reprezentanți ucraineni și ruși, inclusiv cu mediatorii pentru drepturile omului de la Kiev și  Moscova, Dmytro Lubinets și Yana Lantratova, care au fost implicați în negocierea armistițiului.

Armistițiu respectat

Într-o mișcare rară, acest acord a fost respectat de ambele părți beligerante, permițând curățarea minelor de pe drumuri și plecarea locuitorilor care doreau să ajungă în Ucraina sau Rusia și în teritoriile aflate sub controlul acesteia. Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agențiile de știri ruse, negociatorul rus Kirill Dmitriev va fi, de asemenea, prezent la Washington „dacă logistica permite”.

Trump și-a consolidat legăturile cu Moscova

Vizita acestui consilier însărcinat cu cooperarea economică internațională, dacă va fi confirmată, are loc în contextul în care Donald Trump și-a consolidat legăturile cu Moscova prin încheierea unui acord privind livrările de motorină rusească și scutirea Rusiei de noile sancțiuni asupra sectorului său energetic. Înainte de această întâlnire, Volodimir Zelenski  i-a acordat miercuri Melaniei Trump o medalie pentru „contribuția sa personală la ajutorul umanitar ” .

Președintele ucrainean, care încearcă să mențină sprijinul Washingtonului în ciuda relațiilor tensionate cu președintele republican, a discutat  miercuri, a doua zi după alegerile de la jumătatea mandatului, cu reprezentanții Casei Albe, Steve Witkoff și Jared Kushner. „Am avut o conversație foarte detaliată, de o oră și jumătate”, axată pe pregătirile pentru discuțiile de la Abu Dhabi din 10 și 11 noiembrie dintre reprezentanții ucraineni, ruși și americani, a declarat Zelenski pe platforma X.

Liderul ucrainean, care urmează să se întâlnească joi la Madrid cu prim-ministrul spaniol  Pedro Sánchez, a reiterat că țara sa este „gata să ia măsurile necesare” pentru a pune capăt conflictului care face ravagii de aproape cinci ani. „Lucrăm din greu cu toate părțile pentru a găsi o cale către o pace durabilă”, a răspuns Kushner pe aceeași platformă. „Ne concentrăm eforturile nu doar pe încetarea acestui război teribil, ci și pe arhitectura de securitate necesară pentru a ne asigura că acesta nu se va relua niciodată odată ce ostilitățile se vor termina”, a explicat ginerele lui Trump.

Întâlniri și la Bruxelles

Pe lângă discuțiile de la Abu Dhabi – primele în acest format de la mijlocul lunii februarie – miercuri și joi au loc la Bruxelles întâlniri între reprezentanți ai Ucrainei,  Uniunii Europene, Regatului Unit, NATO și Statelor Unite. Întâlnirea de miercuri s-a concentrat pe „reconstrucția postbelică” și a fost „substanțială”, a declarat Zelenski miercuri seară, adăugând că întâlnirea de joi va fi dedicată „garanțiilor de securitate pentru Ucraina”. El le-a cerut în repetate rânduri aliaților săi să își intensifice asistența de apărare aeriană pentru a contracara bombardamentele intense rusești, în special împotriva infrastructurii sale energetice, pe măsură ce se apropie iarna.

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