Melania Trump organizează o întâlnire ruso-ucraineană înaintea discuțiilor de la Abu Dhabi

La două zile după înfrângerea electorală zdrobitoare a lui Donald Trump în fața democraților extrem de critici la adresa recentei sale apropieri de Vladimir Putin, Prima Doamnă a SUA este așteptată să se adreseze presei cu privire la consecințele umanitare ale invaziei rusești, relatează Le Figaro.

Se așteaptă ca ea să discute despre recentul armistițiu care a permis evacuarea orașului Olechky, un oraș ucrainean ocupat care suferă de lipsuri severe și pentru care a lucrat. Urmează să se întâlnească cu reprezentanți ucraineni și ruși, inclusiv cu mediatorii pentru drepturile omului de la Kiev și Moscova, Dmytro Lubinets și Yana Lantratova, care au fost implicați în negocierea armistițiului.

Armistițiu respectat

Într-o mișcare rară, acest acord a fost respectat de ambele părți beligerante, permițând curățarea minelor de pe drumuri și plecarea locuitorilor care doreau să ajungă în Ucraina sau Rusia și în teritoriile aflate sub controlul acesteia. Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agențiile de știri ruse, negociatorul rus Kirill Dmitriev va fi, de asemenea, prezent la Washington „dacă logistica permite”.

Trump și-a consolidat legăturile cu Moscova

Vizita acestui consilier însărcinat cu cooperarea economică internațională, dacă va fi confirmată, are loc în contextul în care Donald Trump și-a consolidat legăturile cu Moscova prin încheierea unui acord privind livrările de motorină rusească și scutirea Rusiei de noile sancțiuni asupra sectorului său energetic. Înainte de această întâlnire, Volodimir Zelenski i-a acordat miercuri Melaniei Trump o medalie pentru „contribuția sa personală la ajutorul umanitar ” .

Președintele ucrainean, care încearcă să mențină sprijinul Washingtonului în ciuda relațiilor tensionate cu președintele republican, a discutat miercuri, a doua zi după alegerile de la jumătatea mandatului, cu reprezentanții Casei Albe, Steve Witkoff și Jared Kushner. „Am avut o conversație foarte detaliată, de o oră și jumătate”, axată pe pregătirile pentru discuțiile de la Abu Dhabi din 10 și 11 noiembrie dintre reprezentanții ucraineni, ruși și americani, a declarat Zelenski pe platforma X.

We just had a very detailed, hour-and-a-half-long conversation with Steve Witkoff @SEPeaceMissions and Jared Kushner @jaredkushner. We are preparing for a trilateral format at the team level between Ukraine, the United States, and Russia – to take place in less than a week. Today, there was also a substantive meeting in Brussels involving our team, teams from America, the EU, France, the United Kingdom, Germany, NATO, the World Bank, and representatives of the global business community. The meeting focused on postwar recovery. There will be another meeting in Brussels tomorrow on security guarantees for Ukraine. The negotiations must move forward at full throttle to bring this war to an end as quickly as possible. Ukraine is ready to take the necessary steps. Our proposals are clear, and we have given them to the American side. Air defense is an important priority, and we discussed this as well. We need interceptors for Patriot systems to protect lives from Russian attacks. We must also continue working on each of the bilateral tracks with America. This applies to the Drone Deal format in particular. Ukraine is grateful to the United States for its support for Ukraine’s independence, our people, and diplomatic efforts. Peace has no alternative, and postwar security guarantees must be truly cast-iron. We are working to make this happen! Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 4, 2026

Liderul ucrainean, care urmează să se întâlnească joi la Madrid cu prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez, a reiterat că țara sa este „gata să ia măsurile necesare” pentru a pune capăt conflictului care face ravagii de aproape cinci ani. „Lucrăm din greu cu toate părțile pentru a găsi o cale către o pace durabilă”, a răspuns Kushner pe aceeași platformă. „Ne concentrăm eforturile nu doar pe încetarea acestui război teribil, ci și pe arhitectura de securitate necesară pentru a ne asigura că acesta nu se va relua niciodată odată ce ostilitățile se vor termina”, a explicat ginerele lui Trump.

Întâlniri și la Bruxelles

Pe lângă discuțiile de la Abu Dhabi – primele în acest format de la mijlocul lunii februarie – miercuri și joi au loc la Bruxelles întâlniri între reprezentanți ai Ucrainei, Uniunii Europene, Regatului Unit, NATO și Statelor Unite. Întâlnirea de miercuri s-a concentrat pe „reconstrucția postbelică” și a fost „substanțială”, a declarat Zelenski miercuri seară, adăugând că întâlnirea de joi va fi dedicată „garanțiilor de securitate pentru Ucraina”. El le-a cerut în repetate rânduri aliaților săi să își intensifice asistența de apărare aeriană pentru a contracara bombardamentele intense rusești, în special împotriva infrastructurii sale energetice, pe măsură ce se apropie iarna.