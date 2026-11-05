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Dezvăluiri de la Casa Albă. Melania Trump i-a reproșat soțului că a deportat persoane pe care le cunoștea

Melania Trump i-a reproșat lui Donald Trump că a deportat persoane pe care le cunoștea personal. Dezvăluirea a fost făcută de jurnaliștii americani care au încercat să afle ce urmări a avut demersul inițiat de Prima Doamnă.
Dezvăluiri de la Casa Albă. Melania Trump i-a reproșat soțului că a deportat persoane pe care le cunoștea
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Petru Mazilu
05 nov. 2026, 09:11, Politic
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Melania Trump i-a reproșat lui Trump că persoane pe care le cunoștea personal au fost deportate în timpul administrației sale, susțin jurnaliștii de la The Wall Street Journal. Deportările au fost decise în cadrul strategiei foarte stricte a Administrației Trump privind imigrația.

Se pare că în urma plângerilor Primei Doamne, Donald Trump le-a spus consilierilor că Stephen Miller, principalul arhitect al politicilor de aplicare a legilor privind imigrația, a mers prea departe.

Strategia lui Trump privind imigrația

Jurnaliștii americani au mai arătat că Trump și-ar fi schimbat poziția cu privire la imigrație de-a lungul anului. Uneori a cerut o aplicare și mai strictă a legilor, în timp ce, în privat, își exprima îngrijorările cu privire la severitatea deportărilor, scrie WSJ.

Politica oscilantă a produs efecte electorale. În ultimele luni, republicanii din Texas și Florida și-au exprimat îngrijorarea cu privire la strategie. Discuțiile au fost private și au ajuns până la Casa Albă. În ziua alegerilor, temerile republicanilor au fost confirmate. Zonele cu o populație majoritar hispanică au votat masiv cu democrații.

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