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Administrația Trump ia în considerare folosirea navelor pentru a deporta migranți. Un fost oficial descrie propunerea drept „nave-închisoare”

Doi oficiali americani au declarat că administrația lui Donald Trump a discutat despre utilizarea navelor pentru transportul de migranți în America Centrală și de Sud. Un fost oficial din administrația Biden a descris această propunere drept „nave-închisoare”, ce ridică „îngrijorări serioase”.
Administrația Trump ia în considerare folosirea navelor pentru a deporta migranți. Un fost oficial descrie propunerea drept „nave-închisoare”
Sursa foto: Mediafax Foto/ABACAPRESS/Hepta
Ioana Târziu
09 oct. 2026, 07:31, Știri externe
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Nu se știe de ce Guvernul SUA în considerare acest plan, deși acesta ar transfera costurile de deportare de la Securitatea Internă (DHS) către Departamentul de Război.

„DHS își evaluează toate resursele pentru a maximiza eficiența și a continua să îndeplinească misiunea președintelui Trump de a asigura patria pentru toți americanii”, a transmis Departamentul pentru Securitate Internă într-un comunicat, potrivit New York Times.

Secretarul DHS, Markwayne Mullin, „este concentrat 100% pe asigurarea faptului că nevoile departamentului nostru sunt satisfăcute”. În același timp, este „cel mai bun administrator posibil al banilor contribuabililor”, se mai arată în comunicat.

Departamentul de Război nu a comentat propunerea.

Administrația Trump a deportat anterior persoane folosind avioane militare. De asemenea, a promovat politici care ar permite imigranților să se autodeporteze.

Un fost oficial al Serviciului de Imigrări și Vamă din administrația Biden a declarat pentru New York Times că propunerea privind ambarcațiunile constituie „nave-închisoare”.

„Acest lucru ridică îngrijorări serioase la fiecare pas”, a spus Claire Trickler-McNulty.

„Deplasarea oamenilor prin apele internaționale și pe lângă teritoriile altor țări timp de zile întregi ridică întrebări dificile despre ce legi se aplică și cine are jurisdicție în cazul în care ceva nu merge bine”, a adăugat acesta.

Trickler-McNulty, care a lucrat sub administrațiile Obama și primul mandat al lui Trump, a menționat că a auzit discuții despre deportarea persoanelor cu ajutorul navelor sau trenurilor, dar acestea nu au fost niciodată abordate cu seriozitate, potrivit aceleiași surse.

Călătoriile cu vaporul către țările din America Centrală și de Sud ar dura zile întregi. Ele ar necesita un număr mare de personal de securitate și ar costa milioane de dolari.

Guvernul a estimat că zborurile de deportare ar fi mult mai ieftine, a relatat New York Times, citând oficiali.

Nu se știe dacă alte țări ar fi de acord cu planul.

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