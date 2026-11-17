Un judecător federal american a anulat luni un ordin al administrației Trump care impunea limite mai stricte privind durata studiilor sau muncii studenților și jurnaliștilor străini în Statele Unite, potrivit France 24.

În ordinul de respingere a cazului, judecătorul districtual Dennis Saylor a declarat că politica a fost „arbitrară, capricioasă, un abuz de discreție și, în alte privințe, neconformă legii”.

Noile reglementări privind vizele urmau să intre în vigoare în septembrie, dar au fost suspendate temporar de Saylor, o măsură pe care administrația Trump a contestat-o ​​deja la o instanță superioară.

Decizia judecătorului provine dintr-un proces care contestă restricțiile privind vizele, intentat împotriva Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) de o coaliție de sindicate care reprezintă universități, profesori și jurnaliști.

În ordinul său, Saylor s-a concentrat în principal pe impactul pe care noua politică de vize l-ar fi avut asupra studenților internaționali.

„Pe scurt, DHS încearcă să prevină sau să descurajeze chiar activitatea – oferirea de oportunități educaționale pentru studenții străini din Statele Unite – pe care Congresul a încercat să o permită și să o încurajeze”, a declarat judecătorul.

El a spus că politica „va interzice studenților străini să se angajeze în perioade lungi de studiu, cum ar fi cele necesare pentru programele de doctorat; le va interzice obținerea de diplome comune (și) le va interzice schimbarea specializării”.

O perioadă maximă de până la patru ani

Conform noilor reguli propuse, străinii cu vize de studiu ar fi admiși pentru o perioadă maximă de până la patru ani, după care ar trebui să solicite o prelungire. Studenților internaționali li se permitea anterior să rămână pe durata studiilor.

Jurnaliștii străini ar putea sta în țară doar 240 de zile, adică aproximativ opt luni, dar ar putea solicita prelungiri de durată similară. Până acum, aceștia puteau sta până la cinci ani.

Jurnaliștii chinezi ar primi doar 90 de zile, cu prelungiri de 90 de zile.

Statele Unite au primit peste 1,1 milioane de studenți străini

Restricțiile privind vizele fac parte dintr-o campanie mai amplă de represiune privind imigrația întreprinsă de președintele Donald Trump, care include operațiuni agresive de deportare, precum și noi restricții privind căile legale de obținere a cetățeniei.

Statele Unite au primit peste 1,1 milioane de studenți internaționali în anul universitar 2023-2024, mai mulți decât orice altă țară, conform datelor oficiale.