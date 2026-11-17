Potrivit publicației de specialitate în domeniul apărării TWZ, care citează analiști de informații din surse deschise, denumirea B94 apare într-o declarație explicativă publicată săptămâna trecută de Comisia pentru alocări bugetare din Senatul SUA.

Documentul menționează peste 77 de milioane de dolari pentru programul propus. Prefixul „B”, urmat de un număr, este utilizat în mod obișnuit în documentele bugetare americane pentru a desemna arme nucleare lansate din aeronave, scrie TVP World.

Declarația explicativă însoțește un proiect legislativ care stabilește finanțarea Departamentului Energiei și a mai multor agenții federale pentru anul fiscal 2027.

Cu toate acestea, autoritățile americane nu au confirmat oficial la ce se referă denumirea B94. Documentele disponibile nu oferă informații despre caracteristicile tehnice ale armei sau despre rolul pe care aceasta ar urma să îl îndeplinească.

Ar putea fi prima bombă nucleară americană dezvoltată după 1991

Dacă B94 reprezintă într-adevăr o nouă armă nucleară, aceasta ar fi prima bombă atomică americană aflată în dezvoltare din 1991.

În acel an, programul B90 a fost anulat, în contextul reducerii arsenalelor nucleare după prăbușirea Uniunii Sovietice.

Potrivit TWZ, denumirea B94 ar putea avea legătură cu programul Nuclear Deterrent System–Air-delivered (NDS-A), cunoscut și sub numele de sistem de descurajare nucleară lansat din aer.

Programul este în dezvoltare cel puțin din 2022 și vizează realizarea unei arme capabile să distrugă ținte aflate la mare adâncime, inclusiv instalații subterane fortificate.